Avião de US$ 2,1 bilhões voa 3 dias sem reabastecer e é o mais caro e sofisticado do mundo

Aeronave histórica já participou de guerras e produções de cinema

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:00

Bombardeiro norte-americano alia furtividade, resistência e poder de fogo Crédito: Reprodução: Youtube

O B-2 Spirit é considerado a espinha dorsal da aviação militar moderna. Criado nos anos 1980, o avião combina tecnologia furtiva, resistência de voo e poder de ataque único.

Com preço de US$ 2,1 bilhões por unidade, a aeronave segue em operação em missões estratégicas, consolidando-se como a mais cara e sofisticada já construída.

Mesmo após décadas, o bombardeiro ainda impressiona por sua capacidade de transportar 20 toneladas e voar mais de 11 mil km sem precisar reabastecer.

Missão que entrou para a história

O Spirit of America, um dos exemplares do B-2, realizou em 2001 uma missão de combate que durou mais de 70 horas no ar. O voo foi interrompido apenas por uma pausa de 45 minutos, ainda com os motores ligados.

Esse episódio é lembrado até hoje como exemplo da resistência da aeronave e da preparação da Força Aérea dos EUA. A operação colocou o B-2 no centro das atenções mundiais.

Furtividade como trunfo

Chamado de “avião invisível”, o B-2 Spirit é praticamente indetectável. Ele absorve ondas de radar e as dispersa em múltiplas direções, evitando o retorno dos sinais aos sistemas inimigos.

Essa combinação faz com que, em algumas ocasiões, a aeronave seja confundida com aves nos radares. Esse grau de camuflagem dá aos EUA uma vantagem militar significativa.

Um símbolo da Guerra Fria

Desenvolvido como resposta às tensões entre EUA e União Soviética, o B-2 Spirit foi projetado para entrar em espaço aéreo inimigo sem ser percebido. Seu primeiro voo aconteceu em 1989, marcando uma virada tecnológica.

A produção foi limitada a 21 unidades, mas acidentes reduziram o número de aviões em funcionamento para 19, reforçando o status de raridade.

Próximo pouso: Hollywood

Ao longo da história, o B-2 atuou em operações no Iraque, Afeganistão, Sérvia, Líbia e, mais recentemente, contra o Irã em junho de 2025. Seu impacto vai além da guerra: ele também é uma estrela de cinema.