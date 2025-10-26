CÂNCER DE PULMÃO

Quem é Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da Capim com Mel, que morreu aos 42 anos

A ex-vocalista de bandas como Kitara, Capim Com Mel e Forró do Muído tratava um câncer raro no pulmão desde 2023



Maysa Polcri

Wladmir Pinheiro

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 16:44

Vanessa Rios, ex-vocalista das bandas Kitara e Capim com Mel Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora de forró Vanessa Rios, que morreu neste sábado (25), aos 42 anos, tratava um câncer raro no pulmão descoberto em 2023. A ex-vocalista de bandas como Kitara, Capim Com Mel e Forró do Muído deixa uma filha, Larissa, de 16 anos.

Quem é Vanessa Rios, vocalista do Capim com Mel

Vanessa Rios cresceu em Candeias, bairro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A cantora começou a carreira nas bandas Forró do Muído e Boa Toda. Em seguida, venceu um concurso realizado pela afiliada da TV Globo e se tornou vocalista da Banda Kitara, em 2014.

Rodrigo Mell relembrou o momento da seleção de Vanessa para tornar-se a cantora do grupo Kitara. "Minha amiga, eu e todos os fãs da família Kitara guardaremos esse momento no coração para sempre. Você foi uma verdadeira campeã nessa vida. Que Deus te receba em paz".

Depois, passou a integrar o Capim com Mel, onde ficou até 2021, e participou de vários shows.

Em reportagem exibida no último mês de junho pela TV Jornal, afiliada do SBT, Vanessa tratava um sarcoma sinovial pulmonar.

Ela chegou a conciliar o tratamento com a carreira e chegou a fazer uma apresentação após uma sessão de quimioterapia. Mas com o avanço da doença, ela teve de deixar os palcos.

Internação e morte

Vanessa estava internada no Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. "Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios", diz a postagem.

Larissa também fez uma publicação nas redes sociais e se despediu da mãe. "A dor de perder você é inexplicável, mas o alívio de te ver livre e não sofrendo mais é maior. Meu conforto é saber que as lembranças, carinhos e ensinamentos agora fazem parte de mim", escreveu. "O amor de todo meu coração é por ter nascido sua filha e por ter conhecido como é amar. [...] Enquanto eu viver, a senhora sempre viverá em mim e ao meu lado", acrescentou.