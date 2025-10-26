Quem é Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da Capim com Mel, que morreu aos 42 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Wladmir Pinheiro
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 16:44
A cantora de forró Vanessa Rios, que morreu neste sábado (25), aos 42 anos, tratava um câncer raro no pulmão descoberto em 2023. A ex-vocalista de bandas como Kitara, Capim Com Mel e Forró do Muído deixa uma filha, Larissa, de 16 anos.
Vanessa Rios cresceu em Candeias, bairro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A cantora começou a carreira nas bandas Forró do Muído e Boa Toda. Em seguida, venceu um concurso realizado pela afiliada da TV Globo e se tornou vocalista da Banda Kitara, em 2014.
Rodrigo Mell relembrou o momento da seleção de Vanessa para tornar-se a cantora do grupo Kitara. "Minha amiga, eu e todos os fãs da família Kitara guardaremos esse momento no coração para sempre. Você foi uma verdadeira campeã nessa vida. Que Deus te receba em paz".
Vanessa Rios
Depois, passou a integrar o Capim com Mel, onde ficou até 2021, e participou de vários shows.
Em reportagem exibida no último mês de junho pela TV Jornal, afiliada do SBT, Vanessa tratava um sarcoma sinovial pulmonar.
Ela chegou a conciliar o tratamento com a carreira e chegou a fazer uma apresentação após uma sessão de quimioterapia. Mas com o avanço da doença, ela teve de deixar os palcos.
Vanessa estava internada no Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. "Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios", diz a postagem.
Larissa também fez uma publicação nas redes sociais e se despediu da mãe. "A dor de perder você é inexplicável, mas o alívio de te ver livre e não sofrendo mais é maior. Meu conforto é saber que as lembranças, carinhos e ensinamentos agora fazem parte de mim", escreveu. "O amor de todo meu coração é por ter nascido sua filha e por ter conhecido como é amar. [...] Enquanto eu viver, a senhora sempre viverá em mim e ao meu lado", acrescentou.
O velório acontecerá na terça-feira (28), a partir das 10h, no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes.