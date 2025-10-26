Acesse sua conta
Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da banda Capim com Mel, morre aos 42 anos

Artista tratava um câncer pulmonar e estava internada no Hospital Santa Joana, no Recife

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 13:30

Vanessa Rios, ex-vocalista das bandas Kitara e Capim com Mel
Vanessa Rios, ex-vocalista das bandas Kitara e Capim com Mel Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora de forró e brega Vanessa Rios morreu na noite do último sábado (25), aos 42 anos. A ex-vocalista de bandas como Kitara, Capim Com Mel e Forró do Muído tratava um câncer raro no pulmão desde 2023. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.A artista deixa uma filha, Larissa, de 16 anos.

A informação foi confirmada pelo grupo Capim com Mel neste domingo (26). Segundo a banda, a artista estava internada no Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. "Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios", diz a postagem.

Larissa também fez uma publicação nas redes sociais e se despediu da mãe. "A dor de perder você é inexplicável, mas o alívio de te ver livre e não sofrendo mais é maior. Meu conforto é saber que as lembranças, carinhos e ensinamentos agora fazem parte de mim", escreveu. "O amor de todo meu coração é por ter nascido sua filha e por ter conhecido como é amar. [...] Enquanto eu viver, a senhora sempre viverá em mim e ao meu lado", acrescentou.

Vanessa Rios cresceu em Candeias, bairro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Em 2014, ela participou de um concurso promovido pela TV Globo e foi escolhida como vocalista da banda Kitara. Rodrigo Mell relembrou o momento da seleção de Vanessa para tornar-se a cantora do grupo. "Minha amiga, eu e todos os fãs da família Kitara guardaremos esse momento no coração para sempre. Você foi uma verdadeira campeã nessa vida. Que Deus te receba em paz".

Vanessa esteve de 2021 até este ano na Capim com Mel. Ela também era atração conhecida em festas regionais de São João.

O velório acontecerá na terça-feira (28), a partir das 10h, no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes.

