Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas

Cantora assumiu recentemente o romance com Zé Felipe

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 12:06

Neymar e Ana Castela no 'Altas Horas'
Neymar e Ana Castela no 'Altas Horas' Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Castela deu uma resposta afiada durante participação no 'Altas Horas', da Globo, exibido no último sábado (25). A cantora, que assumiu há pouco tempo o namoro com Zé Felipe, foi questionada por Serginho Groisman sobre filhos. Ela não titubeou e afastou a ideia - ao menos, em um futuro próximo.

O programa foi um especial de Dia das Crianças e Criança Esperança e também tinha as participações do jogador Neymar, da esposa dele, Bruna Biancardi, e da filha mais velha do casal, Mavie, de 2 anos. Após a câmera focar na criança, que estava no colo da mãe, Serginho Groisman fez o questionamento para Ana Castela.

Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional

Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Divulgação
1 de 8
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional por Reprodução/Instagram

"Ana, cadê seus filhos?", falou o apresentador. "Tá lá no futuro. Tá no futuro, bem demorado ainda, não é mesmo?", respondeu a cantora.

Ana Castela e Zé Felipe assumiram o relacionamento há pouco tempo. No início do mês, eles apareceram em fotos em clima de romance. O primeiro beijo em rede nacional veio durante a participação no quadro "Passa ou Repassa" que foi ao ar há uma semana, no dia 19, no "Domingo Legal", do SBT.

Leia mais

Imagem - Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David reúne famosos em Salvador

Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David reúne famosos em Salvador

Imagem - Yuri Lima indica desejo de reatar com IZA: 'Existe amor verdadeiro'

Yuri Lima indica desejo de reatar com IZA: 'Existe amor verdadeiro'

Imagem - Neymar causa no Altas Horas ao evitar olhar para Ana Castela com Bruna Biancardi na plateia

Neymar causa no Altas Horas ao evitar olhar para Ana Castela com Bruna Biancardi na plateia

Tags:

zé Felipe tv Globo Filho Tv Serginho Groisman ana Castela Filhos Televisão

Mais recentes

Imagem - Maíra Cardi anuncia o nascimento de Eloáh, primeira filha com Thiago Nigro

Maíra Cardi anuncia o nascimento de Eloáh, primeira filha com Thiago Nigro
Imagem - Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David reúne famosos em Salvador

Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David reúne famosos em Salvador
Imagem - Descubra quais são os 5 signos que vivem um horóscopo melhor que os demais neste domingo (26 de outubro)

Descubra quais são os 5 signos que vivem um horóscopo melhor que os demais neste domingo (26 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada