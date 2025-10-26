Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 12:06
Ana Castela deu uma resposta afiada durante participação no 'Altas Horas', da Globo, exibido no último sábado (25). A cantora, que assumiu há pouco tempo o namoro com Zé Felipe, foi questionada por Serginho Groisman sobre filhos. Ela não titubeou e afastou a ideia - ao menos, em um futuro próximo.
O programa foi um especial de Dia das Crianças e Criança Esperança e também tinha as participações do jogador Neymar, da esposa dele, Bruna Biancardi, e da filha mais velha do casal, Mavie, de 2 anos. Após a câmera focar na criança, que estava no colo da mãe, Serginho Groisman fez o questionamento para Ana Castela.
Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional
"Ana, cadê seus filhos?", falou o apresentador. "Tá lá no futuro. Tá no futuro, bem demorado ainda, não é mesmo?", respondeu a cantora.
Ana Castela e Zé Felipe assumiram o relacionamento há pouco tempo. No início do mês, eles apareceram em fotos em clima de romance. O primeiro beijo em rede nacional veio durante a participação no quadro "Passa ou Repassa" que foi ao ar há uma semana, no dia 19, no "Domingo Legal", do SBT.