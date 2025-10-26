Yuri Lima indica desejo de reatar com IZA: 'Existe amor verdadeiro'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 10:28
Yuri Lima indicou que tem vontade de reatar o relacionamento com IZA. O ex-jogador de futebol curtiu, nas redes sociais, um comentário de uma pessoa que torcia para que ele e a cantora retomassem o namoro.
"Torço pela volta do casal, pois existe amor verdadeiro!!!", disse a seguidora, em uma publicação de um vídeo de Nala, filha de Yuri e Iza. O ex-atleta deixou sua curtida, indicado que concorda com a fã.
IZA e Yuri Lima
O vídeo publicado pelo ex-jogador mostra Nala, de 1 aninho, acompanhando o pai na academia. "A minha inspiração diária, de onde eu venho tirando força e esperança. Eu já quero mudar o mundo inteiro pra você, minha filha, e vou começar por mim, serei melhor em todas as áreas dessa vida. E obrigado pela companhia no treino de hoje, papai te ama muito! E vai valer a pena", afirmou Yuri.
Vários seguidores elogiaram Yuri nos comentários. "Você é um paizão!!! Parabéns, ela terá muito orgulho de ser sua filha!!", disse uma pessoa. "Nala é linda demais e merece um paizão, feliz que você será tudo o que ela merece", escreveu outra. "Deus abençoe você!! Que você consiga restaurar tua família! Deus e contigo não desista", acrescentou mais uma.