O segredo para manter seus panos de prato branquinhos como novos é simples

Agência Correio
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 15:20
Usados para limpar, secar e manusear alimentos, os panos de prato acabam em contato frequente com umidade, odores e manchas difíceis.
Com o passar do tempo, mesmo os de melhor qualidade perdem o brilho original e ganham uma coloração acinzentada ou amarelada que parece não ter solução.
Mas um ingrediente simples e acessível, que viralizou nas redes sociais, promete devolver o aspecto original: o oxigênio ativado.
O oxigênio ativo, ou percarbonato de sódio, é um composto químico que, ao entrar em contato com a água, libera bolhas de oxigênio responsáveis por soltar a sujeira e eliminar bactérias.
Diferente da água sanitária, que pode agredir os tecidos e deixar um cheiro forte, o oxigênio ativo garante uma limpeza profunda sem danificar as fibras nem deixar resíduos tóxicos.
Além disso, é uma opção sustentável: ao se decompor, transforma-se em oxigênio, água e carbonato de sódio – substâncias totalmente inofensivas.
Quer recuperar o branco dos seus panos de prato sem gastar muito? O processo é simples:
1. Encha uma bacia com água quente (entre 40 °C e 60 °C) e adicione duas colheres (sopa) de oxigênio ativado.
2. Coloque os panos sujos na mistura e deixe de molho por pelo menos uma hora. Se as manchas forem mais difíceis, mantenha-os por até três horas.
3. Depois, lave normalmente à mão ou na máquina, usando o detergente de sua preferência.
4. Enxágue bem para retirar os resíduos e deixe secar ao ar livre, aproveitando o sol para potencializar o clareamento natural.
Além dos panos de prato, esse ingrediente pode ajudar em várias tarefas domésticas, como:
Embora o oxigênio ativado seja mais seguro que o cloro ou a água sanitária, ele ainda é um produto químico e requer alguns cuidados no uso.
Mantenha-o em um recipiente bem fechado, em local seco e longe da luz direta.
Evite o contato prolongado com a pele, pois pode causar irritações; o ideal é utilizá-lo com luvas e em um ambiente ventilado.
Além disso, não misture o produto com outras substâncias químicas fortes, para evitar reações indesejadas.