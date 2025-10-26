Acesse sua conta
O segredo para manter seus panos de prato branquinhos como novos é simples

Além dos panos de prato, esse ingrediente pode ajudar em várias tarefas domésticas

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 15:20

Ingrediente promete devolver o branco dos panos de prato sem esforço nem produtos agressivos
Ingrediente promete devolver o branco dos panos de prato sem esforço nem produtos agressivos

Usados para limpar, secar e manusear alimentos, os panos de prato acabam em contato frequente com umidade, odores e manchas difíceis.

Com o passar do tempo, mesmo os de melhor qualidade perdem o brilho original e ganham uma coloração acinzentada ou amarelada que parece não ter solução.

Além disso, é uma opção sustentável: ao se decompor, transforma-se em oxigênio, água e carbonato de sódio – substâncias totalmente inofensivas.

Como usar

Quer recuperar o branco dos seus panos de prato sem gastar muito? O processo é simples:

1. Encha uma bacia com água quente (entre 40 °C e 60 °C) e adicione duas colheres (sopa) de oxigênio ativado.

2. Coloque os panos sujos na mistura e deixe de molho por pelo menos uma hora. Se as manchas forem mais difíceis, mantenha-os por até três horas.

3. Depois, lave normalmente à mão ou na máquina, usando o detergente de sua preferência.

4. Enxágue bem para retirar os resíduos e deixe secar ao ar livre, aproveitando o sol para potencializar o clareamento natural.

Outras utilidades

Além dos panos de prato, esse ingrediente pode ajudar em várias tarefas domésticas, como:

  • Lavar roupas brancas

  • Remover odores e manchas de tênis brancos.

  • Clarear azulejos

  • Limpar a lixeira, geladeira, máquina de lavar e outros utensílios

Dicas de segurança

Embora o oxigênio ativado seja mais seguro que o cloro ou a água sanitária, ele ainda é um produto químico e requer alguns cuidados no uso.

Mantenha-o em um recipiente bem fechado, em local seco e longe da luz direta.

Evite o contato prolongado com a pele, pois pode causar irritações; o ideal é utilizá-lo com luvas e em um ambiente ventilado.

Além disso, não misture o produto com outras substâncias químicas fortes, para evitar reações indesejadas.

