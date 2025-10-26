COZINHA

O segredo para manter seus panos de prato branquinhos como novos é simples

Além dos panos de prato, esse ingrediente pode ajudar em várias tarefas domésticas

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 15:20

Ingrediente promete devolver o branco dos panos de prato sem esforço nem produtos agressivos Crédito: Freepik

Usados para limpar, secar e manusear alimentos, os panos de prato acabam em contato frequente com umidade, odores e manchas difíceis.

Com o passar do tempo, mesmo os de melhor qualidade perdem o brilho original e ganham uma coloração acinzentada ou amarelada que parece não ter solução.

Cuidados com travesseiros 1 de 3

Mas um ingrediente simples e acessível, que viralizou nas redes sociais, promete devolver o aspecto original: o oxigênio ativado.

O que é

O oxigênio ativo, ou percarbonato de sódio, é um composto químico que, ao entrar em contato com a água, libera bolhas de oxigênio responsáveis por soltar a sujeira e eliminar bactérias.

Diferente da água sanitária, que pode agredir os tecidos e deixar um cheiro forte, o oxigênio ativo garante uma limpeza profunda sem danificar as fibras nem deixar resíduos tóxicos.

Limpeza e faxina são fundamentais 1 de 6

Além disso, é uma opção sustentável: ao se decompor, transforma-se em oxigênio, água e carbonato de sódio – substâncias totalmente inofensivas.

Como usar

Quer recuperar o branco dos seus panos de prato sem gastar muito? O processo é simples:

1. Encha uma bacia com água quente (entre 40 °C e 60 °C) e adicione duas colheres (sopa) de oxigênio ativado.

2. Coloque os panos sujos na mistura e deixe de molho por pelo menos uma hora. Se as manchas forem mais difíceis, mantenha-os por até três horas.

3. Depois, lave normalmente à mão ou na máquina, usando o detergente de sua preferência.

4. Enxágue bem para retirar os resíduos e deixe secar ao ar livre, aproveitando o sol para potencializar o clareamento natural.

Outras utilidades

Além dos panos de prato, esse ingrediente pode ajudar em várias tarefas domésticas, como:

Lavar roupas brancas

Remover odores e manchas de tênis brancos.

Clarear azulejos

Limpar a lixeira, geladeira, máquina de lavar e outros utensílios

Dicas de segurança

Embora o oxigênio ativado seja mais seguro que o cloro ou a água sanitária, ele ainda é um produto químico e requer alguns cuidados no uso.

Mantenha-o em um recipiente bem fechado, em local seco e longe da luz direta.

Evite o contato prolongado com a pele, pois pode causar irritações; o ideal é utilizá-lo com luvas e em um ambiente ventilado.