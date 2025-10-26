Acesse sua conta
Filha de Maíra Cardi e Primo Rico é levada para a UTI, e influenciadora pede orações

A influenciadora usou o Instagram para pedir orações

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Wladmir Pinheiro

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 16:01

Filha de Maíra Cardi e Primo Rico é levada para a UTI, e influenciadora pede orações Crédito: Reprodução

Maíra Cardi anunciou que a filha recém-nascida Eloáh precisou ser levada para a UTI. Eloáh é a primeira filha com Thiago Nigro, o Primo Rico. A influenciadora usou o Instagram para explicar a internação e pedir orações.

“Acabamos de sair da sala de parto e já estou no meu quarto. Eloah foi pra UTI. Ela está com dificuldade de respirar e o Thiago está lá com ela. Possivelmente, ela vai ficar 12 horas na UTI”, começou, antes de completar:

“Está tudo bem, mas ela está com dificuldade de respirar. Então, queria agradecer a vocês o carinho e pedir pra vocês também orações para que ela fique bem, que o pulmãozinho dela volte a respirar para que ela consiga, o mais rápido possível, sair de lá com saúde e com força pra respirar sozinha. Porque agora ela está precisando dessa força extra pra respirar sozinha”, afirmou ela, que ainda publicou uma foto da bebê no berçário.

O anúncio do nascimento foi feito através de um vídeo gravado previamente por Maíra, antes do parto. "Neste exato momento que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir. Estou gravando esse vídeo sábado, que é um dia antes de eu parir. Estou mostrando pra vocês meu dia anterior", declarou a influenciadora na postagem, feita no TikTok.

A ex-BBB começou a publicação mostrando o quarto de Eloáh, que ainda não está pronto. Segundo Maíra, o cômodo será "transformado" por profissionais até a próxima terça-feira (28). "Vão entrar aqui para fazer um milagre. Qual é o milagre? Vão entrar aqui de segunda para terça para transformar em um quarto de criança".

O vídeo tem pouco mais de 13 minutos de duração. Na sequência, Maíra aparece montando a mala da maternidade com a ajuda do marido. Ela mostrou alguns dos itens escolhidos, como mamadeiras, opções de fórmulas e roupinhas. "Ai, gente! Eu não lembro como que faz, confesso que eu estou com preguiça. Eu tô cansada mesmo, real e oficial".

A ex-BBB também levou chupetas e deixou claro que não vê problema em deixar Eloáh usar: "Ela vai pegar em nome de Jesus! Ruim é o bebê chorar a gente não poder dar a chupetinha".

Maíra também falou sobre a filha Sophia, de 6 anos, fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar. A influenciadora levou uma coroa e explicou que ela seria usada para coroar a menina como irmã mais velha. "Vai ter um momento bem bonito lá [na maternidade]". A influenciadora também é mãe de Lucas, de 24 anos, do relacionamento com Nelson Rangel

