FAMOSOS

Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

Influenciadora revelou 'estratégia' no casamento com Thiago Nigro: 'Não existe mulher do lado, não tem essa possibilidade'

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:24

Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revelou que tomou uma medida inusitada para evitar qualquer tipo de "risco" em seu casamento com Thiago Nigro: contratou uma secretária lésbica para trabalhar ao lado do marido. "Quer me chamar de louca, pode", disparou a influenciadora, em entrevista ao portal Leo Dias.

"Eu não deixo mulher trabalhar próxima. Por exemplo, secretária. A secretária dele eu escolho, e ela gosta de mulher. Eu que contratei, o negócio dela é mulher, não é homem. Porque não existe mulher do lado, não tem essa possibilidade", afirmou. Leo Dias então questionou: "Você que escolhe secretária e ela tem que ser lésbica?". E Maíra confirmou: "No caso a dele é, né? Se não for ela pode ser um homem também, um secretário. Mas a dele é…".

Maíra Cardi e Thiago Nigro 1 de 16

Segundo ela, a decisão não foi apenas 'estratégica', mas também baseada em confiança. "A secretária foi minha funcionária por 15 anos. É minha cria. E eu administro. Então eu quero saber todo mundo que falou, todas as reuniões que tem. Ela me conta tudo, quem entrou na sala, com quem falou, quanto tempo ficou".