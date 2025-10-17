Acesse sua conta
Maíra Cardi revela ter contratado secretária lésbica para o marido: 'Quer me chamar de abusiva, pode chamar'

Influenciadora revelou 'estratégia' no casamento com Thiago Nigro: 'Não existe mulher do lado, não tem essa possibilidade'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:24

Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revelou que tomou uma medida inusitada para evitar qualquer tipo de "risco" em seu casamento com Thiago Nigro: contratou uma secretária lésbica para trabalhar ao lado do marido. "Quer me chamar de louca, pode", disparou a influenciadora, em entrevista ao portal Leo Dias.

"Eu não deixo mulher trabalhar próxima. Por exemplo, secretária. A secretária dele eu escolho, e ela gosta de mulher. Eu que contratei, o negócio dela é mulher, não é homem. Porque não existe mulher do lado, não tem essa possibilidade", afirmou. Leo Dias então questionou: "Você que escolhe secretária e ela tem que ser lésbica?". E Maíra confirmou: "No caso a dele é, né? Se não for ela pode ser um homem também, um secretário. Mas a dele é…".

Segundo ela, a decisão não foi apenas 'estratégica', mas também baseada em confiança. "A secretária foi minha funcionária por 15 anos. É minha cria. E eu administro. Então eu quero saber todo mundo que falou, todas as reuniões que tem. Ela me conta tudo, quem entrou na sala, com quem falou, quanto tempo ficou".

Sem papas na língua, a ex-BBB ainda fez questão de afirmar que não se importa com as críticas. "Eu administro tudo. Quer me chamar de louca, pode chamar. Quer me chamar de abusiva, pode chamar. Tô nem aí. Cada um faz o que quiser com o seu marido. Esse é meu, eu vou cuidar esse, eu não perco".

