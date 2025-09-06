Acesse sua conta
Jantar muito tarde deixa metabolismo lento, atrasa perda de peso e prejudica a saúde

Nutricionista explica como o horário das refeições interfere no metabolismo e pode aumentar risco de doenças

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 18:00

Entenda por que jantar tarde atrapalha digestão, sono e até a queima de calorias
Entenda por que jantar tarde atrapalha digestão, sono e até a queima de calorias Crédito: Freepik

Você costuma jantar depois das 21h? Esse simples detalhe da rotina pode estar sabotando sua digestão, sono e até o controle de peso. A nutricionista Laís Murta alerta ao Jornal da USP que o corpo precisa de tempo para digerir bem os alimentos antes do sono.

Dormir logo após comer atrapalha o metabolismo e, a longo prazo, pode aumentar as chances de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes. Além disso, refeições pesadas à noite tornam a digestão lenta.

O ideal, segundo especialistas, é encerrar o jantar até quatro horas antes de dormir. Assim, o organismo consegue realizar o processo digestivo de forma equilibrada, sem sobrecarga noturna.

Rotina urbana e refeições atrasadas

Nos grandes centros urbanos, a correria do dia a dia faz muita gente pular o café da manhã e atrasar todas as outras refeições. Com isso, o jantar acaba acontecendo após as 21h, em porções maiores.

Laís Murta explica que protelar o horário das refeições leva a um jantar mais calórico, o que gera consequências prejudiciais para a saúde.

O problema é que, mesmo sendo um momento mais tranquilo, o jantar tardio sobrecarrega o organismo. O excesso de calorias à noite aumenta o risco de ganho de peso e dificulta o controle metabólico.

Metabolismo noturno mais lento

O corpo humano é preparado para funcionar melhor durante o dia, quando processos como digestão e produção hormonal acontecem de forma otimizada. À noite, esse ritmo natural desacelera.

Quando o jantar é feito muito tarde, a produção de insulina pelas células pancreáticas cai, favorecendo o risco de diabetes. Esse desequilíbrio também pode afetar o coração e a pressão arterial.

Estudos mostram que refeições hipercalóricas pela manhã trazem benefícios metabólicos, enquanto o mesmo prato, à noite, causa efeito contrário, elevando os riscos de doenças crônicas.

Refeições leves melhoram o sono

Outro fator importante é a termogênese, processo em que o corpo queima calorias para produzir calor após a refeição. À noite, essa atividade interfere no sono e pode levar ao acúmulo de gordura.

Segundo Laís Murta, refeições noturnas devem ser leves, favorecendo o descanso do organismo. Por isso, o ideal é jantar antes das 19h, quando o corpo ainda está ativo para processar os alimentos.

“Não adianta olhar só para a quantidade e a qualidade do que comemos. O horário é fundamental”, reforça a especialista, lembrando que disciplina alimentar é aliada da saúde e do bem-estar.

