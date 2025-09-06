VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogada é presa por coagir testemunhas para inocentar irmão de homicídio na Bahia

Suspeita cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 15:30

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Uma advogada, de 30 anos, foi presa preventivamente em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. De acordo com a investigação da Polícia Civil, ela teria coagido testemunhas a assinar declarações destinadas a inocentar seu irmão, principal suspeito de matar um homem.

O cumprimento do mandado ocorreu na última quarta-feira (3), por meio da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, com apoio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), no bairro Alto da Boa Vista.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido durante as investigações da morte de Paulo Henrique Bispo dos Santos, de 43 anos, ocorrido em 14 de junho de 2025, no bairro Brasil. O irmão da advogada, suspeito de ter cometido o crime, permanece foragido.

De acordo com a polícia, os procedimentos foram acompanhados pela Comissão de Prerrogativas da Ordem do Advogados do Brasil (OAB), garantindo a observância dos direitos da advogada. Foram apreendidos smartphones e um notebook, todos encaminhados para perícia.