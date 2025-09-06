Advogada é presa por coagir testemunhas para inocentar irmão de homicídio na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 15:30
Uma advogada, de 30 anos, foi presa preventivamente em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. De acordo com a investigação da Polícia Civil, ela teria coagido testemunhas a assinar declarações destinadas a inocentar seu irmão, principal suspeito de matar um homem.
O cumprimento do mandado ocorreu na última quarta-feira (3), por meio da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, com apoio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), no bairro Alto da Boa Vista.
Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido durante as investigações da morte de Paulo Henrique Bispo dos Santos, de 43 anos, ocorrido em 14 de junho de 2025, no bairro Brasil. O irmão da advogada, suspeito de ter cometido o crime, permanece foragido.
Caso é investigado pela Polícia Civil
De acordo com a polícia, os procedimentos foram acompanhados pela Comissão de Prerrogativas da Ordem do Advogados do Brasil (OAB), garantindo a observância dos direitos da advogada. Foram apreendidos smartphones e um notebook, todos encaminhados para perícia.
A suspeita cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e, inicialmente, responde pelo crime de coação no curso do processo, podendo ser indiciada por outros delitos caso novas condutas ilícitas sejam identificadas. As investigações seguem em andamento.