Aplicativo de transporte oferece novos incentivos para motociclistas de Salvador; saiba quais

Para participar, o motociclista precisa atender a critérios de cada uma das quatro categorias

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 20:19

App da 99
App da 99 Crédito: Divulgação

A 99 anunciou a expansão do projeto Rota99, seu programa de vantagens já conhecido por motoristas de diversas cidades brasileiras. Desde a última segunda-feira (1º), motociclistas parceiros de Salvador passaram a ter acesso a incentivos exclusivos que reduzem custos operacionais e funcionalidades exclusivas da plataforma.

Com o Rota99, os condutores inscritos no programa têm a possibilidade de avançar entre 4 fases, conforme rodam pela plataforma e acumulam pontos, e podem usufruir de descontos em combustíveis por meio do 99Abastece, que pode render uma economia de até mil reais por mês em combustível. Desde a implantação, em 2023, a iniciativa já gerou mais de R$100 milhões em redução de gastos com abastecimento.

Além desse incentivo, o programa também contempla acesso a taxas diferenciadas para consórcio junto à Mycon e mais flexibilidade no uso da função “Definir meu destino”, que permite escolher uma região específica para receber chamadas de corridas, otimizando rotas - como o retorno para casa.

“Esse é mais um passo que reforça o compromisso da 99 em otimizar custos, potencializar ganhos e oferecer mais previsibilidade, reconhecimento e apoio para os motoristas parceiros da plataforma. Além disso, a expansão também faz parte do movimento de construir um ecossistema robusto de vantagens para os motoristas e impactar positivamente na jornada deles com a 99”, destacou Fabrício Ribeiro, diretor de Operações da 99.

Para participar, o motociclista precisa atender a critérios de cada categoria, como boa avaliação, boas práticas de segurança e taxa de finalização. Mais detalhes sobre o programa e os critérios podem ser conferidos no site.

