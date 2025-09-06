ATENÇÃO, SALVADOR!

Xanddy anuncia ensaio gratuito em Salvador; saiba onde será

Apresentação será neste domingo (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 16:16

Xanddy Harmonia Crédito: Walter Guedes/Divulgação

O inverno ainda nem acabou, mas os soteropolitanos já podem sentir o gostinho dos ensaios de verão. Em seu perfil nas redes sociais, o cantor Xanddy Harmonia anunciou um ensaio gratuito para este domingo (7). A apresentação será realizada na Via Célia Fontenelle, atrás do Centro de Convenções, às 14h30.

Em vídeo, Xanddy contou que o show é um ensaio para o Bloco da Torcida, já mirando o Carnaval de 2026.

"Atenção Salvador, Minha Bahia, Xandinho passando para dizer que amanhã, domingão, 7 de setembro, nós temos um encontro marcado na pipoca da Torcida. É um presente do meu coração para a torcida mais linda desse planeta. Vamos começar o nosso ensaio para o nosso Carnaval 2026. Vamos ensaiar para o nosso bloco da torcida", disse o cantor.