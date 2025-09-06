TRÂNSITO

Dirigir descalço ou de chinelo dá multa? Veja o que é mito e o que é verdade

Quem comete infração pode pagar multa de R$ 130,16 e ganhar quatro pontos na CNH

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 16:00

Veja o que diz a lei sobre uso de calçados no trânsito Crédito: Imagem: Ollyy | Shutterstock

Uma das dúvidas mais comuns entre motoristas brasileiros é se é permitido dirigir de chinelo ou até mesmo descalço. Afinal, pode ou não pode? O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro quanto ao uso de calçados, mas muitas informações equivocadas circulam por aí.

A seguir, confira perguntas e respostas que ajudam a esclarecer o que é permitido e o que pode render multa.

Posso dirigir de chinelo?

Não. O artigo 252, inciso IV, do CTB proíbe dirigir com calçado que não se firme nos pés ou que atrapalhe o uso dos pedais. O chinelo tradicional entra nessa regra, já que pode soltar, enroscar ou deslizar, oferecendo risco de acidente.

E se for uma sandália com tira atrás?

Se o calçado estiver preso ao pé, como algumas sandálias fechadas ou com tiras, o uso é permitido. O que importa é a firmeza ao pisar nos pedais.

Dirigir descalço dá multa?

Não. A lei não proíbe dirigir descalço. Apesar de poder ser desconfortável em alguns carros, não há impedimento legal.

Qual é a multa para quem dirige de chinelo?

A infração é considerada média: multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. Em alguns casos, se for a primeira vez, é possível pedir a conversão da penalidade em advertência por escrito.

Posso dirigir de salto alto?

Depende. Se o salto comprometer a utilização dos pedais, também se enquadra na infração prevista pelo CTB. O mais indicado é evitar esse tipo de calçado ao dirigir.

E dirigir sem camisa, pode?