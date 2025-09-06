Quem era Silvio Tendler, cineasta que morreu aos 75 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:21
O cineasta e documentarista Silvio Tendler morreu nesta sexta-feira (5/9), aos 75 anos, após uma infecção generalizada. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelos familiares ao O Globo.
Tendler ficou conhecido pela carreira no cinema. Com mais de 70 filmes produzidos, gostava de trabalhar com temáticas voltadas a história política do Brasil. Ele esteve na produção de Jango, Marighella: Retrato Falado do Guerrilheiro, Tancredo: A Travessia e outros documentários mais.
O documentarista Silvio Tendler