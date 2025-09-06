Acesse sua conta
Quem era Silvio Tendler, cineasta que morreu aos 75 anos

Ele foi vítima de uma infecção generalizada e morreu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (5/9)

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:21

Silvio Tendler 
Silvio Tendler  Crédito: Divulgação

O cineasta e documentarista Silvio Tendler morreu nesta sexta-feira (5/9), aos 75 anos, após uma infecção generalizada. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelos familiares ao O Globo.

Tendler ficou conhecido pela carreira no cinema. Com mais de 70 filmes produzidos, gostava de trabalhar com temáticas voltadas a história política do Brasil. Ele esteve na produção de Jango, Marighella: Retrato Falado do Guerrilheiro, Tancredo: A Travessia e outros documentários mais.

O documentarista Silvio Tendler 

Silvio Tendler morreu aos 75 anos por Divulgação/Gabriela Nehring/Produtora Caliban
Silvio Tendler, 'o cineasta dos sonhos interrompidos', morre aos 75 anos por Reprodução/YouTube
Silvio Tendler  por Reprodução/
Silvio Tendler Silvio Tendler produziu e dirigiu mais de 70 filmes, entre longas, médias e curtas metragens por Reprodução
Silvio Tendler  por Divulgação
Silvio Tendler e o General Vo Nguyen Giap, durante a gravação do filme Giap, Memórias Centenárias da Resistência por Reprodução/Arquivo pessoal
Osmar Prado no documentário “Tancredo, a Travessia”, de Silvio Tendler por Divulgação
O documentarista Silvio Tendler  por Reprodução/TV Globo
Aécio Neves no documentário “Tancredo, a Travessia”, de Silvio Tendler por Divulgação
Tancredo Neves no documentário “Tancredo, A Travessia”, de Silvio Tendler por Divulgação
1 de 10
Silvio Tendler morreu aos 75 anos por Divulgação/Gabriela Nehring/Produtora Caliban

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

