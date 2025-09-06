AGRESSÃO

Mãe agride funcionária com chinelada no rosto após filho gastar R$ 10 em mercearia

Polícia Militar conduziu as duas mulheres para a delegacia

Funcionária foi agredida com uma chinelada no rosto Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um vídeo gravado em um mercadinho de Pastos Bons, no interior do Maranhão, viralizou nas redes sociais nesta semana. As imagens mostram uma mãe agredindo uma atendente com um chinelo após descobrir que seu filho, de 10 anos, realizou uma compra no estabelecimento. O episódio aconteceu na última quarta-feira (3), no bairro Santa Maria. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

Nas imagens, a mãe aparece chegando ao estabelecimento após, segundo informações do portal G1, descobrir que o filho havia comprado cerca de R$ 10 em figurinhas sem sua autorização. Ela reclama com a criança e chega a agredi-la com o chinelo. Logo depois, inicia uma discussão com a funcionária, que tenta explicar que apenas realizou a venda normalmente.

Durante a briga, a mulher pede que o dinheiro seja devolvido, alegando que a compra foi feita sem o seu consentimento. A discussão se intensifica até que a mãe parte para a agressão contra a atendente. Ela bate no rosto da funcionária usando calçado e pouco depois é retirada do local por uma mulher que entrou segurando uma criança de colo no estabelecimento no momento da briga.