Acidente com dois ônibus deixa quatro pessoas mortas e 16 feridas em rodovia

Um ônibus rodoviário colidiu com um ônibus coletivo nesta sexta-feira (5)

Monique Lobo

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:38

Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo dois ônibus, nesta sexta-feira (5), deixou quatro pessoas mortas e 16 feridas na BR-040, no km 779, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

De acordo com informações iniciais, um ônibus rodoviário colidiu com um ônibus coletivo da cidade de Juiz de Fora. O coletivo tombou com o impacto da batida.

O Corpo de Bombeiros informou que dos 16 feridos, quatro estavam em estado grave. As vítimas foram levadas à unidades de pronto atendimento e hospitais da região.

Em uma nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou o acidente.