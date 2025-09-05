Acidente com dois ônibus deixa quatro pessoas mortas e 16 feridas em rodovia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:38
Um acidente envolvendo dois ônibus, nesta sexta-feira (5), deixou quatro pessoas mortas e 16 feridas na BR-040, no km 779, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.
De acordo com informações iniciais, um ônibus rodoviário colidiu com um ônibus coletivo da cidade de Juiz de Fora. O coletivo tombou com o impacto da batida.
Veja registros do acidente na BR-040
O Corpo de Bombeiros informou que dos 16 feridos, quatro estavam em estado grave. As vítimas foram levadas à unidades de pronto atendimento e hospitais da região.
Em uma nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou o acidente.