Acidente com dois ônibus deixa quatro pessoas mortas e 16 feridas em rodovia

Um ônibus rodoviário colidiu com um ônibus coletivo nesta sexta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:38

Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora
Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo dois ônibus, nesta sexta-feira (5), deixou quatro pessoas mortas e 16 feridas na BR-040, no km 779, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

De acordo com informações iniciais, um ônibus rodoviário colidiu com um ônibus coletivo da cidade de Juiz de Fora. O coletivo tombou com o impacto da batida.

Veja registros do acidente na BR-040

Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora por Reprodução
Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora por Reprodução
Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora por Reprodução
Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora por Reprodução
1 de 4
Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora por Reprodução

O Corpo de Bombeiros informou que dos 16 feridos, quatro estavam em estado grave. As vítimas foram levadas à unidades de pronto atendimento e hospitais da região.

Em uma nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou o acidente. 

Acidente com dois ônibus em rodovia de Juiz de Fora
Nota da Prefeitura de Juiz de Fora Crédito: Reprodução

