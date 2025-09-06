LAVAGEM DE DINHEIRO

Ostentação: PF encontra foto de TH Joias na cama com R$ 5 milhões

Ex-deputado converteu R$ 9 milhões em dólares para traficante do Alemão

O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, movimentou R$ 140 milhões nos últimos cinco anos. E não tinha problema nenhum em ostentar as cifras. TH, inclusive, se deixava fotografar junto a grande quantidade de dinheiro. A polícia suspeita que essas fotos ocorressem na casa de Gabriel Dias Oliveira, o Índio, ou em sua própria residência. Em uma das imagens, o ex-deputado aparece deitado na cama junto a notas de reais que cobrem todo móvel. Os policiais acreditam que ele esteja com R$ 5 milhões do traficante. Em outro momento, ele está em outro ponto da casa segurando maços de dinheiro. TH foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (3). As informações são do G1 RJ.

A Polícia Federal suspeita que TH, Dudu e Índio patrocinaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Investigação da Delegacia de Repressão à Entorpecentes, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal mostra que um dos beneficiados no esquema de TH foi o traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, também chamado de "mano". Para o criminoso que está foragido há mais de uma década, reais foram convertidos em dólares.

Ainda de acordo com a investigação, TH enviou para Pezão, em dois meses, abril e maio de 2024, US$ 1,7 milhão. Na ação de abril de 2024, TH cuidou, segundo a PF, de converter R$ 5 milhões de Pezão em US$ 1 milhão. O traficante Índio fotografou o dinheiro junto a uma parede de sua casa. A foto aconteceu em 16 de abril de 2024.

"Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de "laranjas" e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos, e transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, tudo visando consolidar e expandir as operações do crime organizado"

Durante as investigações, os policiais federais descobriram que foi montada uma verdadeira operação entre TH e Dudu, a pedido de Índio, para converter os reais de Pezão em dólares. Em 17 de abril de 2024, TH buscou, segundo a PF, o dinheiro na casa de Índio, no Complexo do Alemão. Do total, pouco mais de R$ 1 milhão foram enviados a Dudu em Copacabana para o câmbio, enquanto o restante ficou com “TH Joias”, que levou o dinheiro para sua casa na Barra da Tijuca. Parte do dinheiro foi trocado por US$ 60 mil com um doleiro em 17 de abril. E o restante ao longo dos dias seguintes. A devolução dos dólares começou dois dias depois.

Em maio, Pezão entregou a TH R$ 4 milhões e recebeu US$ 750 mil. Como TH apresentava a Índio taxas de conversão mais altas do que as cobradas por doleiros, os investigadores acreditam que ele embolsava o lucro. A investigação mostra que Pezão voltou ao Alemão em 2022. Estava fora da favela há anos, fugindo da polícia. Em 2023, a polícia descobriu Índio comunicando a TH de que precisava enviar dinheiro a Pezão. Em uma das ocasiões, Índio, segundo a PF, enviou R$ 55 mil em espécie a Pezão pelo pagamento de bazucas antidrones.

Para a Polícia Federal, esse grande número de dinheiro em espécie é uma tentativa de evitar o sistema de controle bancário. "A materialização dos crimes de lavagem de capitais perpetrados pela organização criminosa investigada fica ainda mais evidente ao se analisar a vultosa e constante movimentação de valores em espécie, prática intrinsecamente ligada à ocultação e dissimulação de recursos de origem ilícita. Ao longo da apuração, descortinou-se que os investigados transacionam rotineiramente centenas de milhares e até milhões de reais em dinheiro vivo, como forma de evitar o sistema de controle financeiro e branquear os proventos do crime".