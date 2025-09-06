LOTERIA

Confira o resultado da Lotofácil da Independência, com prêmio de R$ 220 milhões

Prêmio não acumula

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 18:25

Lotofácil da Independência Crédito: Reprodução

O concurso de nº 3480 do jogo lotérico Lotofácil em sua edição especial da Independência será sorteado na noite deste sábado (6), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 220 milhões e não acumula, o que significa que caso não haja uma aposta acertadora os 15 números, o valor será distribuído entre os demais vencedores com 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Os números sorteados serão divulgados a partir das 20h.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago