Maior cinema a céu aberto terá sessões de Malês e Ó Paí, Ó em Salvador

O evento conta com uma tela gigante de 325 m², o equivalente a uma quadra de tênis

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:54

Camila Pitanga em cena de Malês, dirigido pelo Pai, Antonio Pitanga
Camila Pitanga em cena de Malês, filme dirigido pelo pai, Antonio Pitanga Crédito: Divulgação

O evento Open Air Brasil, apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, desembarca pela primeira vez em Salvador, no Centro de Convenções, em uma grande celebração ao cinema e à cultura. De 30 de setembro a 12 de outubro, o público poderá viver uma experiência completa e inesquecível, com filmes para todas as idades, shows, gastronomia e atrações culturais. A programação contará com noites especiais dedicadas aos filmes Malês e Ó Paí, Ó, que têm relação direta com a cidade e com a cultura baiana. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 9 de setembro, através da plataforma Sympla, e a programação completa será divulgada em breve.

Malês é dirigido por Antonio Pitanga e estrelado por seus filhos, Rocco e Camila Pitanga. Com cenas rodadas em Salvador e Cachoeira, na Bahia, e em Maricá, no Rio de Janeiro, o longa mostra as difíceis condições de vida de homens e mulheres negros no século XIX, no combate ao racismo extremo, à pobreza e à intolerância religiosa. A sessão contará com a presença de Antonio e Rocco Pitanga, em um reencontro com o público baiano às vésperas da estreia oficial do longa nos cinemas.

Open Air Brasil em Salvador

Filme Malês, dirigido por Antonio Pitanga por Divulgação
Rocco Pitanga, filho de Antonio Pitanga, também está no longa Malês, que tem estreia prevista para 2 de outubro por Divulgação
Open Air Brasil promete o maior cinema a céu aberto do mundo por Divulgação
Lázaro Ramos em Ó Paí Ó, filme de 2017, dirigido por Monique Gardenberg por Reprodução
1 de 4
Filme Malês, dirigido por Antonio Pitanga por Divulgação

A iniciativa também contará com uma celebração especial pelos 18 anos de Ó Paí, Ó, filme dirigido por Monique Gardenberg. Rodado em Salvador, o longa é lembrado como resistência cultural e um retrato afetuoso da Bahia, que une humor, música e crítica social. A programação completa e as informações sobre a venda de ingressos ainda serão divulgadas.

Realizado pela D+3 Produções há mais de 20 anos, o Open Air Brasil conta com uma estrutura que inclui uma tela gigante de 325 m² — o equivalente a uma quadra de tênis —, projeção em 4K e sistema de som Dolby Digital Surround. Depois de passar por Brasília, onde reuniu mais de 19 mil pessoas, o evento segue para Salvador e tem previsão de chegar ao Rio de Janeiro e a São Paulo em 2026.

