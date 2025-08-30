Maior cinema a céu aberto terá sessões de Malês e Ó Paí, Ó em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:54
O evento Open Air Brasil, apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, desembarca pela primeira vez em Salvador, no Centro de Convenções, em uma grande celebração ao cinema e à cultura. De 30 de setembro a 12 de outubro, o público poderá viver uma experiência completa e inesquecível, com filmes para todas as idades, shows, gastronomia e atrações culturais. A programação contará com noites especiais dedicadas aos filmes Malês e Ó Paí, Ó, que têm relação direta com a cidade e com a cultura baiana. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 9 de setembro, através da plataforma Sympla, e a programação completa será divulgada em breve.
Malês é dirigido por Antonio Pitanga e estrelado por seus filhos, Rocco e Camila Pitanga. Com cenas rodadas em Salvador e Cachoeira, na Bahia, e em Maricá, no Rio de Janeiro, o longa mostra as difíceis condições de vida de homens e mulheres negros no século XIX, no combate ao racismo extremo, à pobreza e à intolerância religiosa. A sessão contará com a presença de Antonio e Rocco Pitanga, em um reencontro com o público baiano às vésperas da estreia oficial do longa nos cinemas.
Open Air Brasil em Salvador
A iniciativa também contará com uma celebração especial pelos 18 anos de Ó Paí, Ó, filme dirigido por Monique Gardenberg. Rodado em Salvador, o longa é lembrado como resistência cultural e um retrato afetuoso da Bahia, que une humor, música e crítica social. A programação completa e as informações sobre a venda de ingressos ainda serão divulgadas.
Realizado pela D+3 Produções há mais de 20 anos, o Open Air Brasil conta com uma estrutura que inclui uma tela gigante de 325 m² — o equivalente a uma quadra de tênis —, projeção em 4K e sistema de som Dolby Digital Surround. Depois de passar por Brasília, onde reuniu mais de 19 mil pessoas, o evento segue para Salvador e tem previsão de chegar ao Rio de Janeiro e a São Paulo em 2026.