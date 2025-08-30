NESTE DOMINGO (31)

No Dia do Nutricionista, confira 6 dicas para comer saudável

Profissional reforça benefícios de iniciar a refeição pela salada e destaca outras recomendações importantes

Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 16:48

Iniciar a refeição pela salada é uma estratégia simples e eficaz para aumentar a sensação de saciedade Crédito: Divulgação

Começar uma refeição pela salada, preferir proteínas magras e optar por alimentos naturais são algumas das dicas elencadas pelo nutricionista Rafa Felix, parceiro do restaurante Mariposa, com unidades em Salvador. O profissional destaca como aproveitar as opções frescas e nutritivas de um cardápio saudável.

Entre as recomendações, Rafa ressalta a importância de começar a refeição pela salada, prática que contribui para o equilíbrio nutricional e o melhor funcionamento do organismo. “Iniciar a refeição pela salada é uma estratégia simples e eficaz para aumentar a sensação de saciedade, evitar picos glicêmicos e ajudar a controlar o apetite, evitando o consumo excessivo de calorias”, afirma.

Ele explica ainda que as fibras presentes nos vegetais estimulam os receptores do estômago, enviando sinais ao cérebro de saciedade. Além disso, os vegetais são fontes importantes de vitaminas, minerais, antioxidantes e água, que auxiliam na hidratação e no bom funcionamento do sistema digestivo.

Começar pela salada também contribui para desacelerar o ritmo da refeição, permitindo uma melhor percepção dos sinais naturais de fome e saciedade. Estudos indicam que essa prática favorece o controle do peso corporal e incentiva escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis ao longo do dia.

Além da salada, Rafa indica outros passos para uma refeição equilibrada:

Prefira proteínas magras e grelhados

Filé de frango, filé de peixe, salmão com crosta de gergelim e falafel, sempre acompanhados por mix de legumes grelhados, são fontes de proteínas de alta qualidade, leves e nutritivas, que auxiliam na manutenção e recuperação muscular.

Inclua acompanhamentos nutritivos

Arroz com brócolis, penne ao pesto, purê de batata, arroz negro ou mix de folhas complementam o prato com fibras e carboidratos complexos, fornecendo energia de forma gradual.

Explore opções frescas e coloridas

Saladas servidas no Mariposa em casquinhas crocantes de crepe, pokes com base em arroz ou mix de folhas e bowls com quinoa, abóbora japonesa, camarão e brócolis são ricos em antioxidantes e promovem saciedade com qualidade.

Hidrate-se com escolhas naturais

Uma opção é acompanhar a refeição com um açaí refrescante sem açúcar, servido com banana fresca, que traz doçura nutritiva e auxilia na digestão.

Aposte nos crepes leves e saborosos