Conheça Corumbau, o paraíso escondido no sul da Bahia com mar cristalino e natureza intocada

Local fica a cerca de 60 km de Prado, acessível por estrada de terra ou barco

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:00

Entre o mar e o mangue, no extremo sul da Bahia, existe um vilarejo que ainda guarda ares de segredo. Corumbau combina tranquilidade, natureza intocada e autenticidade, atraindo quem busca paz longe do agito.

Com praias desertas, águas cristalinas e comunidades Pataxó, Corumbau é um dos destinos mais exclusivos da Costa do Descobrimento e mantém o ritmo sereno que seu nome em tupi-guarani já anuncia: “longe de tudo”.

Corumbau por Divulgação

Um refúgio de charme, o local oferece pousadas sustentáveis, culinária regional e cenários de cartão-postal. Não há grandes comércios ou baladas: aqui, o tempo corre devagar, no compasso perfeito para relaxar.

Refúgio entre mar e mangue

Corumbau fica a cerca de 60 km de Prado, acessível por estrada de terra ou barco. Por estar entre Caraíva e Cumuruxatiba, dois destinos já famosos, mantém-se mais reservado, o que reforça seu charme quase secreto.

Com areia branca, mar em tons que variam do verde-esmeralda ao azul-turquesa e coqueirais a perder de vista, o cenário lembra um paraíso intocado. Na maré baixa, bancos de areia surgem e criam paisagens que parecem de outro planeta.

Além da beleza natural, o vilarejo abriga comunidades indígenas Pataxó e áreas de preservação ambiental. O encontro de culturas e a natureza intocada tornam a experiência de visita ainda mais autêntica e especial.

Praias, fauna e paisagens inesquecíveis

Ao caminhar pela orla, é possível avistar tartarugas marinhas e, em certas épocas, baleias-jubarte que colorem o horizonte com seus saltos. Os manguezais completam o cenário, assim como as falésias da Barra do Cahy.

Essas falésias, com suas cores vibrantes, são um marco histórico e paisagístico da região. Muitas vezes, os visitantes se surpreendem com a sensação de exclusividade, já que a praia segue deserta por quilômetros.

Corumbau é ideal para quem busca descanso e momentos de introspecção. Ler um livro à beira-mar, meditar, caminhar na areia fina ou saborear pratos regionais estão entre os prazeres que tornam o destino único.

Como chegar ao paraíso baiano

Chegar a Corumbau exige disposição. A rota mais comum é voar até Porto Seguro, seguir até Prado ou Caraíva e, depois, enfrentar cerca de 40 km de estrada de terra até o vilarejo escondido.

Para quem prefere uma experiência diferente, há a opção de chegar de barco partindo de Caraíva. O trajeto já se transforma em passeio, com vistas inesquecíveis do mar cristalino e da costa baiana.

Essa dificuldade de acesso, no entanto, é parte do encanto. Ao final da jornada, o visitante encontra um destino que recompensa com silêncio, beleza e autenticidade — exatamente o que faz de Corumbau tão especial.

