4 perigos de não tirar o carregador do celular da tomada após uso

Descubra por que deixar o carregador na tomada pode custar caro e ser perigoso

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:10

Sua conta de luz agradece: o carregador na tomada
Sua conta de luz agradece: o carregador na tomada Crédito: Imagem gerada por IA

Você tem o hábito de deixar o cabo do carregador do celular ou laptop conectado à tomada, mesmo sem um aparelho acoplado? Este é um erro comum, mas que esconde consequências importantes para sua segurança e para o seu bolso. Muitos fazem isso diariamente sem perceber os riscos.

A conveniência é a principal razão para manter o fio plugado, facilitando recargas rápidas. No entanto, "um erro que fazem todos é aquele de deixar o fio do celular conectado à tomada", conforme alerta a theWise Magazine. Esta prática, aparentemente inofensiva, guarda sérias implicações.

Carregador de celular

Carregador de celular por Shutterstock
Carregador de celular por Shutterstock
Carregador de celular por Shutterstock
Carregador de celular por Shutterstock
Carregador de celular por Shutterstock
Carregador de celular por Shutterstock
Carregador de celular por Shutterstock
1 de 7
Carregador de celular por Shutterstock

Muitas pessoas não percebem que este pequeno detalhe contribui para o aumento da conta de luz e para o desgaste precoce de equipamentos. Por isso, é essencial entender os riscos e adotar hábitos mais conscientes para a gestão do lar e segurança geral.

Desperdício invisível de energia

O carregador conectado à tomada consome energia mesmo sem aparelho. Este consumo "stand-by", pequeno individualmente, acumula-se e eleva sua conta de luz.

Consequentemente, gera um desperdício financeiro que você pode evitar. Comece hoje a desconectar e economizar.

Riscos de segurança que você não vê

Manter o cabo constantemente plugado à rede aumenta riscos de incêndios e curtos-circuitos. Falhas no cabo ou na tomada podem ser perigosas.

Portanto, desconectar é uma medida preventiva crucial para a segurança de sua casa e família. Proteja-se com um gesto simples.

Desgaste e danos ao cabo

Um cabo sempre conectado à tomada sofre maior desgaste. Dobras e tensões constantes deterioram o material rapidamente, diminuindo a vida útil do acessório.

Assim, a substituição será mais cedo que o esperado, gerando gastos desnecessários. Preserve seus equipamentos com cuidado.

Inconvenientes no dia a dia

Cabos permanentemente conectados à tomada causam desorganização e acidentes. Frequentemente, tropeçamos neles ou os desenrolamos.

Desconectar o carregador, então, evita bagunça e potenciais tropeços, tornando o ambiente mais seguro em sua casa. Fique atento e minimize riscos.

Adote hábitos que economizam

Desconectar o carregador da tomada após o uso é simples, mas eficaz para economizar energia e prevenir problemas.

Além disso, use adaptadores múltiplos para gerenciar melhor as conexões, evitando fios plugados sem necessidade. Mude seus hábitos e veja a diferença.

Explore funções inteligentes

Muitos dispositivos modernos oferecem funções de economia de energia. Ativá-las ajuda a reduzir o consumo excessivo quando não estão em uso.

Portanto, verifique as configurações do seu aparelho, otimizando seu consumo e complementando a prática de desconectar. Seja inteligente e sustentável.

