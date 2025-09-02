4 perigos de não tirar o carregador do celular da tomada após uso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:10
Você tem o hábito de deixar o cabo do carregador do celular ou laptop conectado à tomada, mesmo sem um aparelho acoplado? Este é um erro comum, mas que esconde consequências importantes para sua segurança e para o seu bolso. Muitos fazem isso diariamente sem perceber os riscos.
A conveniência é a principal razão para manter o fio plugado, facilitando recargas rápidas. No entanto, "um erro que fazem todos é aquele de deixar o fio do celular conectado à tomada", conforme alerta a theWise Magazine. Esta prática, aparentemente inofensiva, guarda sérias implicações.
Carregador de celular
Muitas pessoas não percebem que este pequeno detalhe contribui para o aumento da conta de luz e para o desgaste precoce de equipamentos. Por isso, é essencial entender os riscos e adotar hábitos mais conscientes para a gestão do lar e segurança geral.
O carregador conectado à tomada consome energia mesmo sem aparelho. Este consumo "stand-by", pequeno individualmente, acumula-se e eleva sua conta de luz.
Consequentemente, gera um desperdício financeiro que você pode evitar. Comece hoje a desconectar e economizar.
Manter o cabo constantemente plugado à rede aumenta riscos de incêndios e curtos-circuitos. Falhas no cabo ou na tomada podem ser perigosas.
Portanto, desconectar é uma medida preventiva crucial para a segurança de sua casa e família. Proteja-se com um gesto simples.
Um cabo sempre conectado à tomada sofre maior desgaste. Dobras e tensões constantes deterioram o material rapidamente, diminuindo a vida útil do acessório.
Assim, a substituição será mais cedo que o esperado, gerando gastos desnecessários. Preserve seus equipamentos com cuidado.
Cabos permanentemente conectados à tomada causam desorganização e acidentes. Frequentemente, tropeçamos neles ou os desenrolamos.
Desconectar o carregador, então, evita bagunça e potenciais tropeços, tornando o ambiente mais seguro em sua casa. Fique atento e minimize riscos.
Desconectar o carregador da tomada após o uso é simples, mas eficaz para economizar energia e prevenir problemas.
Além disso, use adaptadores múltiplos para gerenciar melhor as conexões, evitando fios plugados sem necessidade. Mude seus hábitos e veja a diferença.
Muitos dispositivos modernos oferecem funções de economia de energia. Ativá-las ajuda a reduzir o consumo excessivo quando não estão em uso.
Portanto, verifique as configurações do seu aparelho, otimizando seu consumo e complementando a prática de desconectar. Seja inteligente e sustentável.