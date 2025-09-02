PERIGO EM CASA

4 perigos de não tirar o carregador do celular da tomada após uso

Descubra por que deixar o carregador na tomada pode custar caro e ser perigoso

Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:10

Sua conta de luz agradece: o carregador na tomada Crédito: Imagem gerada por IA

Você tem o hábito de deixar o cabo do carregador do celular ou laptop conectado à tomada, mesmo sem um aparelho acoplado? Este é um erro comum, mas que esconde consequências importantes para sua segurança e para o seu bolso. Muitos fazem isso diariamente sem perceber os riscos.

A conveniência é a principal razão para manter o fio plugado, facilitando recargas rápidas. No entanto, "um erro que fazem todos é aquele de deixar o fio do celular conectado à tomada", conforme alerta a theWise Magazine. Esta prática, aparentemente inofensiva, guarda sérias implicações.

Carregador de celular 1 de 7

Muitas pessoas não percebem que este pequeno detalhe contribui para o aumento da conta de luz e para o desgaste precoce de equipamentos. Por isso, é essencial entender os riscos e adotar hábitos mais conscientes para a gestão do lar e segurança geral.

Desperdício invisível de energia

O carregador conectado à tomada consome energia mesmo sem aparelho. Este consumo "stand-by", pequeno individualmente, acumula-se e eleva sua conta de luz.

Consequentemente, gera um desperdício financeiro que você pode evitar. Comece hoje a desconectar e economizar.

Riscos de segurança que você não vê

Manter o cabo constantemente plugado à rede aumenta riscos de incêndios e curtos-circuitos. Falhas no cabo ou na tomada podem ser perigosas.

Portanto, desconectar é uma medida preventiva crucial para a segurança de sua casa e família. Proteja-se com um gesto simples.

Desgaste e danos ao cabo

Um cabo sempre conectado à tomada sofre maior desgaste. Dobras e tensões constantes deterioram o material rapidamente, diminuindo a vida útil do acessório.

Assim, a substituição será mais cedo que o esperado, gerando gastos desnecessários. Preserve seus equipamentos com cuidado.

Inconvenientes no dia a dia

Cabos permanentemente conectados à tomada causam desorganização e acidentes. Frequentemente, tropeçamos neles ou os desenrolamos.

Desconectar o carregador, então, evita bagunça e potenciais tropeços, tornando o ambiente mais seguro em sua casa. Fique atento e minimize riscos.

Adote hábitos que economizam

Desconectar o carregador da tomada após o uso é simples, mas eficaz para economizar energia e prevenir problemas.

Além disso, use adaptadores múltiplos para gerenciar melhor as conexões, evitando fios plugados sem necessidade. Mude seus hábitos e veja a diferença.

Explore funções inteligentes

Muitos dispositivos modernos oferecem funções de economia de energia. Ativá-las ajuda a reduzir o consumo excessivo quando não estão em uso.