EMPREGOS E SOLUÇÕES

PetroReconcavo e SENAI formarão mulheres para o setor de Óleo e Gás

Programa Mulheres no Óleo & Gás é gratuito e as inscrições abrem nesta segunda, dia 8/9

c com assessorias

Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:59

Além de incentivar a diversidade de gênero, a iniciativa visa fomentar a melhoria das condições econômicas e sociais da população onde a PetroReconcavo atua Crédito: Divulgação

A partir desta segunda-feira, dia 8/9, mulheres moradoras dos municípios de Pojuca, Alagoinhas, Catu, Mata de São João e São Sebastião do Passé poderão se candidatar a 30 vagas para o curso de formação técnica Mulheres no Óleo & Gás, fruto de parceria entre a PetroReconcavo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/BA). A união das duas instituições tem o objetivo de reforçar a presença feminina no setor de óleo e gás.

Além de incentivar a diversidade de gênero, a iniciativa visa fomentar a melhoria das condições econômicas e sociais da população onde a PetroReconcavo atua.

No final do curso, as selecionadas estarão aptas a atuar em processos operacionais da indústria de petróleo e gás, um segmento que demanda mão de obra qualificada e que, historicamente, apresenta baixa representatividade feminina, fato que a PetroReconcavo pretende ajudar a reverter. A formação fomentará o aproveitamento dessa mão de obra tanto na PetroReconcavo como em outras empresas do setor presentes na região.

“Formação técnica de qualidade abre portas, muda vidas e gera emprego nas comunidades onde atuamos. A PetroReconcavo é reconhecida no mercado por formar grandes talentos e agora amplia essa vocação, criando oportunidades reais e tornando a indústria mais diversa e preparada. Nosso objetivo é claro: aumentar a empregabilidade e fortalecer a economia local com mão de obra qualificada.”, afirma José Firmo, CEO da PetroReconcavo.

A PetroReconcavo investirá R$ 233,4 mil no programa de formação, e este valor cobrirá integralmente todas as etapas do programa. A companhia também concederá bolsa-auxílio durante todo o curso com o intuito de cobrir custos de transporte e alimentação.

Felipe Araújo, Vice-Presidente de Pessoas e ESG da PetroReconcavo, destaca que dados do Conselho Mundial de Petróleo mostram que, no mundo e no Brasil, apenas cerca de 20% da mão de obra do setor são mulheres: “Ainda temos um grande desafio e esse programa é uma resposta concreta para mudar essa realidade. Ao lado do SENAI, queremos garantir que as participantes tenham condições reais de concluir o curso e ingressar no mercado.”

Haverá aulas teóricas online e encontros presenciais, além de treinos práticos na unidade da PetroReconcavo em São Roque (BA). O programa, com duração de quatro meses, inclui o fornecimento gratuito do material didático, assim como de uniformes a serem utilizados pelas alunas.

As inscrições poderão ser feitas diretamente no site do SENAI/BA www.senaibahia.com.br a partir das 14h de hoje (8) até as 18h do dia 12 (sexta-feira). A organização pede que as candidatas fiquem atentas à comunicação de confirmação de suas inscrições.

Para o SENAI/BA, o projeto se alinha à sua missão de promover o desenvolvimento humano e industrial por meio da educação profissional, preparando a força de trabalho para os desafios da indústria do futuro.

Após a confirmação da inscrição e avaliação dos currículos, as candidatas passarão pelo processo de entrevista presencial para verificação do perfil técnico. A seleção final será anunciada no dia 23/9, também no site do SENAI/BA www.senaibahia.com.br.

Serviço

Curso Mulheres no Óleo & Gás - formação de mão de obra feminina para o setor

Inscrições: no site www.senaibahia.com.br, das 14h do dia 8/9 até as 18h do dia 12/9.

Fases do processo de seleção: (i) inscrição online; (ii) confirmação da inscrição com documentação comprobatória e (iii) entrevista para avaliação de perfil técnico.