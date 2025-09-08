EMPREGOS E SOLUÇÕES

15ª Jornada de Dança da Bahia abre convocatórias para participação em suas ações

Fórum de Educadores de Dança, Residência Artística Internacional e Mostra INVEX têm inscrições gratuitas até 21 de setembro

c com assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:46

A Jornada de Dança da Bahia tem como marca a inspiração nos ideais e na filosofia de dança de Isadora Duncan (1877-1927) – considerada a mãe da dança moderna Crédito: IVES_PADILHA/Divulgação

Em 15ª edição, a Jornada de Dança da Bahia, um dos mais importantes eventos para o fomento da dança no Brasil, está com inscrições abertas para três de suas principais ações: o 11º Fórum de Educadores de Dança, a Residência Artística Internacional e a Mostra INVEX – Invente Experimente. Professores, estudantes, artistas e grupos de dança de todo o país podem se inscrever gratuitamente até o dia 21 de setembro no site www.jornadadedancadabahia.com. O festival acontecerá em Salvador de 19 a 23 de novembro.

Idealizada pelo Mantra Centro de Dança e realizada pela Escola Contemporânea de Dança, sob a direção da dançarina Fatima Suarez, a Jornada de Dança da Bahia tem como marca a inspiração nos ideais e na filosofia de dança de Isadora Duncan (1877-1927) – considerada a mãe da dança moderna e precursora da dança livre, que rompeu com os padrões do ballet clássico e devolveu à dança seu valor como arte sagrada e popular.

Pelo 11º ano, o festival promove o Fórum de Educadores de Dança, voltado a professores, educadores ou estudantes de dança. É um espaço com vocação à pesquisa de linguagem, à investigação do movimento, às práticas corporais, à troca de informações, à transmissão de saberes, ao trabalho em rede, à criação e à inovação. Com 80 vagas, os selecionados participarão de uma programação de oficinas e bate-papos, entre os dias 20 e 23 de novembro – destas, seis pessoas receberão ajuda de custo de hospedagem, transporte e alimentação.

Outra ação tradicional da Jornada de Dança da Bahia é a Residência Artística Internacional, este ano com o “Movimento Lúcido”, metodologia conduzida pelo bailarino, acrobata, ator, diretor e coreógrafo Lucio A. Baglivo, num intercâmbio de experiências viabilizado pelo Programa Ibercena – Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas. Argentino radicado na Espanha, ele vai propor atividades que articulam ferramentas da dança contemporânea, mecânica de contato, teatro e acrobacia, trabalhando padrões de improvisação em busca de encontrar uma expressão para o movimento único de cada participante. Com 20 vagas para artistas, bailarinos ou estudantes de artes cênicas, a Residência será entre os dias 19 e 23 de novembro, culminando com a apresentação do resultado de processo, “Me la bailo todas”, uma performance urbana dentro da programação artística do festival.

A terceira convocatória é para a Mostra INVEX – Invente Experimente, que ocupará o palco do Espaço Xisto no dia 21 de novembro, apresentando 12 cenas coreográficas de jovens talentos. Ao articular este espaço de visibilidade para novas faces da dança brasileira, dos mais variados estilos, a Jornada de Dança da Bahia objetiva mobilizar e fomentar processos de criação coreográfica, bem como investigar modos, estratégias e desafios da criação em dança.

A 15ª Jornada de Dança da Bahia conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura; e do Programa Ibercena, realizado pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Ministério da Cultura (MinC). Tem patrocínio da Brasil PCH Santa Fé, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.