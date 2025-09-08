VEJA

Concurso de prefeitura de São Paulo oferece 27 vagas com salários de R$ 3,8 mil

Inscrições podem ser feitas a partir de 10 de setembro

Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:11

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A prefeitura de Itapira, no estado de São Paulo, publicou edital do concurso que oferece 27 vagas para provimento imediato para carreiras administrativa, saúde e educação do município.

As inscrições podem ser feitas a partir de quarta-feira (10) até o dia 9 de outubro, através do site. As taxas de inscrição variam de R$ 51 a R$ 75. Há oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 3.893,11, acrescidos de benefícios como auxílio-refeição de R$ 708,03, auxílio-transporte e abono assiduidade trimestral de R$ 99,58.