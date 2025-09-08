Concurso de prefeitura de São Paulo oferece 27 vagas com salários de R$ 3,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:11
A prefeitura de Itapira, no estado de São Paulo, publicou edital do concurso que oferece 27 vagas para provimento imediato para carreiras administrativa, saúde e educação do município.
As inscrições podem ser feitas a partir de quarta-feira (10) até o dia 9 de outubro, através do site. As taxas de inscrição variam de R$ 51 a R$ 75. Há oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 3.893,11, acrescidos de benefícios como auxílio-refeição de R$ 708,03, auxílio-transporte e abono assiduidade trimestral de R$ 99,58.
As provas objetiva (todos os cargos) e prática (apenas para assistente de procuradoria) serão realizadas no dia 2 de novembro, segundo o edital. A última fase da seleção, prevista para 17 ou 18 de janeiro de 2026, contará com teste prático para os concorrentes às vagas de auxiliar de serviços gerais, borracheiro, mecânico de autos, operador de máquinas pesadas, servente de pedreiro, tratorista, serralheiro e técnico de manutenção hospitalar.