Concurso: Câmara abre vagas de nível médio com salários de R$ 4,6 mil

Candidaturas devem ser realizadas até 6 de outubro

  Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:00

Câmara Municipal de Angra dos Reis
Câmara Municipal de Angra dos Reis

Foram abertas na última quinta-feira (4) as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 23 vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 4,6 mil e R$ 5,9 mil. A carga horária das vagas é de 40h. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 6 de outubro.

Veja vagas do concurso da Câmara de Angra dos Reis

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Seletiva. O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível médio ou técnico é de R$ 90. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível superior é de R$ 110.

A isenção do pagamento pode ser solicitado até a próxima terça-feira (9). Têm direito à isenção do pagamento da taxa ser hipossuficiente, com renda familiar inferior ou igual ao salário-mínimo nacional e ser doador de sangue ao Hemonúcleo de Angra dos Reis ou às instituições oficiais de saúde.

