AINDA DÁ TEMPO

Concursos públicos com salários de até R$ 9 mil encerram inscrições neste domingo (7)

Há oportunidade para contadores, professores, operário, técnico em enfermagem e mais

Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18:00

Concurso público Crédito: Agência Brasil

O prazo de inscrição para dois concursos públicos, com salários de até R$ 9 mil, encerra-se neste domingo (7). O certame com maior remuneração é o da Prefeitura de Fontoura Xavier, cidade localizada no Rio Grande do Sul, que oferece sete vagas imediatas para todos os níveis de escolaridade, além de formação de cadastro reserva.

O concurso oferece oportunidades para agente comunitário de saúde (2 vagas), eletricista (1 vaga); fiscal sanitarista; fiscal epidemiológico; fiscal de meio ambiente (1 vaga); médico (1 vaga); operário (1 vaga); e técnico em enfermagem (1 vaga).

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Legalle Concursos, até 23h59 deste domingo. A taxa de inscrição é R$ 100 para nível fundamental, R$ 150 para nível médio e técnico, e R$ 200 para nível superior.

A aplicação da prova objetiva será no dia 26 de outubro. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 44 horas semanais. As remunerações iniciais variam entre R$ 1.743,93 e R$ 9.065,72.

O outro concurso cujo prazo se encerra neste domingo é oferecido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O objetivo é preencher 303 vagas e formar cadastro reserva para profissionais de níveis médio, magistério e superior.

As oportunidades são as seguintes: Pedagogo (4 vagas); Professor de Educação Especial (16 vagas); Professor Docente I Ciências (3 vagas); Professor Docente I Educação Artística (4 vagas); Professor Docente I Educação Física (11 vagas); Professor Docente I Geografia (6 vagas); Professor Docente I História (8 vagas).

Ainda há vagas para Professor Docente I Língua Inglesa (2 vagas); Professor Docente I Língua Portuguesa (8 vagas); Professor Docente I Matemática; Professor Inspetor Escolar (5 vagas); Professor Orientador Educacional (4 vagas); Professor Supervisor Escolar (10 vagas); Professor Docente II (150 vagas); Inspetor de Alunos (67 vagas) e Secretário Escolar (5 vagas).

As inscrições podem ser feitas pelo site do IBAM. A taxa de inscrição é de R$ 80 para Inspetor de Alunos, Professor Docente II e Secretário Escolar; e de R$ 100 para os demais cargos.