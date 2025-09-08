ACIDENTE

Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica

Caso aconteceu em Minas Gerais

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:41

Jovem sofreu descarga após descer de carro Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em Belo Horizonte (MG) na noite de domingo (7). A vítima, identificada como Brunna Ribeiro de Castro Rosas, era estagiária da TV Record e estudava jornalismo na PUC Minas.

A estudante estava no carro com o namorado, Gabriel Oliveira, de 26 anos, que, segundo relatos, dirigia em alta velocidade. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo no cruzamento. O carro começou a pegar fogo logo após a batida.

Ao descer do automóvel, Brunna sofreu uma descarga elétrica por causa de fios soltos do poste. Já Gabriel foi reitrado desacordado do veículo e socorrido ao Hospital João XXIII em estado grave.

Um outro homem, Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, também estava no carro, mas conseguiu sair consciente. Ele é editor de imagens na TV. Segundo a vítima, os três voltavam de uma festa.