Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido na Mata Escura

Esther Morais
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:02
Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e um ferido na Rua João Abdala, no bairro de Mata Escura, em Salvador, na noite de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, as vítimas que morreram conversavam próximo a um estabelecimento comercial quando foram alvejadas por tiros. Elas foram identificadas como Erivan Pinheiro Santos, de 44 anos e de Lucas dos Santos Barreto, de 30.
Outro homem também foi atingido e socorrido para unidade de saúde. Já os disparos foram efetuados por um suspeito, ainda não identificado, em uma moto. Até o momento, ninguém foi preso.
Policiais militares da 48ª Companhia Independente (CIPM/Sussuarana) foram acionados e realizaram buscas na região. O policiamento foi intensificado no local.
A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga as mortes e busca esclarecer a autoria e motivação do crime.