Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido na Mata Escura

Até o momento, ninguém foi preso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:02

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e um ferido na Rua João Abdala, no bairro de Mata Escura, em Salvador, na noite de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, as vítimas que morreram conversavam próximo a um estabelecimento comercial quando foram alvejadas por tiros. Elas foram identificadas como Erivan Pinheiro Santos, de 44 anos e de Lucas dos Santos Barreto, de 30.

Outro homem também foi atingido e socorrido para unidade de saúde. Já os disparos foram efetuados por um suspeito, ainda não identificado, em uma moto. Até o momento, ninguém foi preso. 

Policiais militares da 48ª Companhia Independente (CIPM/Sussuarana) foram acionados e realizaram buscas na região. O policiamento foi intensificado no local. 

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga as mortes e busca esclarecer a autoria e motivação do crime.

