CRIME

Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido na Mata Escura

Até o momento, ninguém foi preso

Esther Morais

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:02

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e um ferido na Rua João Abdala, no bairro de Mata Escura, em Salvador, na noite de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, as vítimas que morreram conversavam próximo a um estabelecimento comercial quando foram alvejadas por tiros. Elas foram identificadas como Erivan Pinheiro Santos, de 44 anos e de Lucas dos Santos Barreto, de 30.

Outro homem também foi atingido e socorrido para unidade de saúde. Já os disparos foram efetuados por um suspeito, ainda não identificado, em uma moto. Até o momento, ninguém foi preso.

Policiais militares da 48ª Companhia Independente (CIPM/Sussuarana) foram acionados e realizaram buscas na região. O policiamento foi intensificado no local.