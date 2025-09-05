DELÍCIA

Almacen Pepe vai distribuir gelato de graça para clientes em Salvador

Ação acontece das 12h até 15h desta sexta-feira (5)

Esther Morais

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09:54

Almacen Pepe comemora 10 anos nesta sexta (05) com gelato grátis para clientes no Horto e na Barra Crédito: Divulgação

O Almacen Pepe completa nesta sexta-feira (05) dez anos de história no mercado baiano e, para celebrar, vai oferecer uma bola de gelato sabor creme de graça para os clientes que almoçarem nas unidades. A ação acontece entre 12h e 15h nos restaurantes do Shopping Barra e do Horto.

A cortesia marca o início de uma série de eventos que ocorrerão até o final do ano para marcar a primeira década do Almacen. Em setembro, todas as lojas terão promoções exclusivas focadas em produtos de fabricação própria, a exemplo de pães, doces, gelatos, pizzas e outros.

Em outubro, será realizada a Feira de Vinhos, no Shopping Barra, com oito vinícolas renomadas, degustações guiadas e rótulos exclusivos. Haverá ainda uma programação para a criançada, com oficinas de mini pizzaiolo e cupcake para incentivar o paladar e a criatividade dos pequenos.

Já em novembro, acontece a Pepe Week, que é a Black Friday no Almacen, com descontos especiais em diferentes categoria. No mesmo mês, ocorre a tradicional Corrida do Pepe, que reunirá mais de 1.500 corredores e contará com café da manhã, shows, espaço kids, massagem e ativações de patrocinadores.

A primeira unidade do Almacen foi aberta há dez anos na Avenida Paulo VI, na Pituba. Hoje, são no total, quatro lojas: há, ainda, aquela localizada no Alphaville, na Avenida Paralela.