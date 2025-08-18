Acesse sua conta
Após pedido de recuperação judicial, Almacen Pepe recebe apoio de clientes

Relatos de consumidores foram feitos em comunicado da empresa postado no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:23

Almacen Pepe
Almacen Pepe Crédito: Divulgação

O Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro recebeu uma onda de apoio após o anúncio do pedido de recuperação judicial, comunicado no último dia 12. Em sua postagem no Instagram, o grupo recebeu relatos de clientes sobre o vínculo afetivo com a empresa, além de depoimentos sobre a credibilidade e o atendimento diferenciado das lojas.

O comunicado, acompanhado de uma carta assinada por André Luís Faro Carballo, sócio administrador do grupo, já tem mais de 290 comentários. “Esta empresa tem uma imensa reserva de credibilidade e qualidade. Situação como está são normais na vida de grandes empreendedores. A Bahia agradece a seu Pepe e este legado que nos honra muito”, escreveu o empreendedor Sérgio Almeida.

Outra usuária da rede social parabenizou a empresa: "Parabéns pela coragem e transparência. Desejamos que seja somente uma breve fase. Continuaremos clientes fieis, aproveitando o excelente serviço que vocês oferecem”, disse a especialista em nefrologia Fernanda Bacellar.

"Uma reestruturação no momento certo é a certeza de um futuro brilhante", disse Christiano Cohim, outro usuário. Outra seguidora, Sara Sousa, escreveu que "empreender nesse país com as mais altas taxas de juros".

Além do anúncio de reestruturação, o Almacen Pepe também informou que as lojas seguem funcionando normalmente, mantendo os cerca de 500 colaboradores.

