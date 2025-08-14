DÍVIDA DE R$ 78 MILHÕES

Almacen Pepe avisa clientes sobre pedido de recuperação judicial

No comunicado, grupo afirma que lojas continuarão funcionando normalmente



Yan Inácio

Monique Lobo

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:42

Almacen Pepe Crédito: Divulgação

Após ingressar com pedido de recuperação judicial por dívidas de mais de R$ 78 milhões, o Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro foi às redes sociais para comunicar aos clientes sobre a reestruturação financeira nesta quinta-feira (14).

“Hoje, queremos falar com você de forma direta e transparente: estamos passando por um processo de reestruturação, garantindo a continuidade dos nossos serviços com o mesmo padrão de excelência de sempre”, diz a nota, assinada por André Luís Faro Carballo, sócio administrador do grupo.

De acordo com o comunicado, as lojas, padarias, delicatessens e restaurantes continuarão “abertos e funcionando normalmente”. De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, as dívidas surgiram a partir de créditos para fins de investimento e capital de giro para manutenção das atividades. O cenário externo de aumento de juros também pressionou a capacidade de pagamento do negócio.

Não há previsão para fechamento de nenhuma das unidades. A assessoria de comunicação do grupo informou também que a reestruturação não vai impactar nos preços praticados sobre os produtos comercializados.

O grupo também destacou que, com a recuperação fiscal, vai se concentrar as negociações em um só processo judicial. "Dando segurança de que serão encontradas soluções equilibradas com cada credor sem prejudicar o andamento dos negócios. O objetivo é honrar os compromissos de forma organizada e colaborativa, com o acompanhamento do Judiciário e buscando o equilíbrio financeiro de todos os envolvidos", completou o comunicado.

A Lei que regula a recuperação judicial permite que o processo dure pelo prazo de 180 dias. No entanto, a empresa estima concluir em tempo mais curto.

Em uma carta, o sócio administrador do Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro, André Luís Faro Carballo, afirmou que estão enfrentando o momento "com seriedade, transparência e responsabilidade". Ele ainda acrescenta que a recuperação judicial é um passo para a transformação responsável e o ajuste da estrutura financeira da empresa.

"Contamos com a confiança e parceria de cada um de vocês – colaboradores dedicados, fornecedores leais, clientes fiéis e parceiros estratégicos – para mantermos nosso compromisso de excelência. Seguiremos trabalhando arduamente para continuar entregando os melhores produtos e experiências, honrando nossos valores e os laços construídos com a comunidade baiana ao longo de décadas", disse.

Delicatessen de alto padrão

Fundado nos anos 1960, o Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro foi pioneiro na introdução do conceito de delicatessen de alto padrão em Salvador, inspirado nos empórios europeus.

Em 2010, com a crescente concorrência também de empresas internacionais, o Grupo realizou o movimento de alienar parte da operação a um grande conglomerado sul-americano. Em 2015, retornou ao projeto original, trazendo de volta grande parte dos ex-colaboradores.