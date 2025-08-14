Acesse sua conta
Almacen Pepe avisa clientes sobre pedido de recuperação judicial

No comunicado, grupo afirma que lojas continuarão funcionando normalmente

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:42

Almacen Pepe
Almacen Pepe Crédito: Divulgação

Após ingressar com pedido de recuperação judicial por dívidas de mais de R$ 78 milhões, o Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro foi às redes sociais para comunicar aos clientes sobre a reestruturação financeira nesta quinta-feira (14).

“Hoje, queremos falar com você de forma direta e transparente: estamos passando por um processo de reestruturação, garantindo a continuidade dos nossos serviços com o mesmo padrão de excelência de sempre”, diz a nota, assinada por André Luís Faro Carballo, sócio administrador do grupo.

De acordo com o comunicado, as lojas, padarias, delicatessens e restaurantes continuarão “abertos e funcionando normalmente”. De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, as dívidas surgiram a partir de créditos para fins de investimento e capital de giro para manutenção das atividades. O cenário externo de aumento de juros também pressionou a capacidade de pagamento do negócio.

Não há previsão para fechamento de nenhuma das unidades. A assessoria de comunicação do grupo informou também que a reestruturação não vai impactar nos preços praticados sobre os produtos comercializados.

O grupo também destacou que, com a recuperação fiscal, vai se concentrar as negociações em um só processo judicial. "Dando segurança de que serão encontradas soluções equilibradas com cada credor sem prejudicar o andamento dos negócios. O objetivo é honrar os compromissos de forma organizada e colaborativa, com o acompanhamento do Judiciário e buscando o equilíbrio financeiro de todos os envolvidos", completou o comunicado.

A Lei que regula a recuperação judicial permite que o processo dure pelo prazo de 180 dias. No entanto, a empresa estima concluir em tempo mais curto.

Em uma carta, o sócio administrador do Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro, André Luís Faro Carballo, afirmou que estão enfrentando o momento "com seriedade, transparência e responsabilidade". Ele ainda acrescenta que a recuperação judicial é um passo para a transformação responsável e o ajuste da estrutura financeira da empresa.

"Contamos com a confiança e parceria de cada um de vocês – colaboradores dedicados, fornecedores leais, clientes fiéis e parceiros estratégicos – para mantermos nosso compromisso de excelência. Seguiremos trabalhando arduamente para continuar entregando os melhores produtos e experiências, honrando nossos valores e os laços construídos com a comunidade baiana ao longo de décadas", disse.

Delicatessen de alto padrão

Fundado nos anos 1960, o Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro foi pioneiro na introdução do conceito de delicatessen de alto padrão em Salvador, inspirado nos empórios europeus.

Em 2010, com a crescente concorrência também de empresas internacionais, o Grupo realizou o movimento de alienar parte da operação a um grande conglomerado sul-americano. Em 2015, retornou ao projeto original, trazendo de volta grande parte dos ex-colaboradores.

Atualmente, o grupo mantém cerca de 500 empregos diretos e trabalha com mais de 500 fornecedores locais e internacionais.

