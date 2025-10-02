Acesse sua conta
Leilão beneficente arrecada fundos para o Instituto de Cegos da Bahia; saiba mais

Evento será realizado neste sábado (4), no Palacete Tirachapéu

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:15

Leilão arrecada fundos para o Instituto de Cegos da Bahia Crédito: Acervo/Palacete Tirachapéu

O espírito da solidariedade toma conta do Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico neste sábado (4). O local recebe jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia (ICB). Com início previsto para às 19h, o evento contará com leilão de arte e show do cantor Carlinhos Brown.

A programação inicia com um Welcome Drink, seguido do Jantar Magno às 20h. Às 21h ocorre o Leilão de Obras de Arte, com peças exclusivas, e, às 22h, Brown sobe ao palco, onde se apresentará para os presentes. Com uma história quase centenária, o ICB tem atuação importante no estado, visando promover a inclusão e promoção da cidadania de pessoas com deficiência visual.

“Enquanto usuária, sou grata ao Instituto de Cegos da Bahia pela oportunidade de ver e sentir o mundo de uma maneira mais leve. Como embaixadora, vejo a parceria do Palacete Tirachapéu com o ICB muito importante, pois traz o apoio que a instituição necessita para proporcionar inclusão e acessibilidade. O leilão nos ajudará a continuar essa caminhada linda que já tem 92 anos", afirma Natália Valadão Magalhães.

A adesão por pessoa é de R$1.500,00, com a arrecadação sendo destinada integralmente às ações do ICB. A sugestão de dress code para o evento é esporte fino, e as reservas podem ser feitas através do número (71) 98155-0533. Mais informações podem ser conferidas no site do evento.

“Abrir as portas do Palacete para uma noite como essa é motivo de grande orgulho. Mais que um evento é um gesto de solidariedade que fortalece o trabalho transformador do Instituto de Cegos da Bahia. Estar ao lado de uma instituição tão relevante para a nossa sociedade é uma honra e reforça o papel do Palacete em apoiar causas que geram impacto positivo”, pontua sócio-diretor do Palacete, Paulo Marques.

