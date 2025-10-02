Acesse sua conta
Mutirão da Justiça com conciliações e perícias do INSS chega a cidade baiana; veja onde

Ação também oferece exames médicos, de DNA, emissão de documentos e outros serviços

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:04

Projeto Praça de Justiça e Cidadania
Projeto Praça de Justiça e Cidadania Crédito: Divulgação

A cidade de Canudos, no sertão baiano, vai receber até esta sexta (3) o projeto itinerante Praça de Justiça e Cidadania com a realização de audiências de conciliação e de perícias do INSS, atendimento jurídico, exames médicos variados, consultas odontológicas, exame de DNA, emissão de documentos, oficinas de capacitação profissional entre outros serviços totalmente de graça.

A ação, que começou na quarta (1º), é coordenada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e pelo Tribunal Regional da 1ª Região (TRF1) e acontece no Colégio Modelo Maria José de Souza Alves. As audiências e os atendimentos jurídicos são organizados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), liderado pela Desembargadora Marielza Brandão.

“Este é um evento em que os juízes do Tribunal de Justiça da Bahia e da Justiça Federal saem dos seus gabinetes e se preocupam não só em proferir sentenças, mas também em fomentar a justiça multiportas, permitindo que as pessoas possam encontrar soluções para seus problemas através de outras formas, como a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa. E, além disso, junto com parceiros, estamos oferecendo outros serviços, como emissão de carteira de identidade, exame de DNA, serviços de saúde, entre outros, em parceria com o Governo do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, a Prefeitura de Canudos, que tem dado todo o apoio para que esse evento aconteça”, declarou a magistrada, que representou a Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, Presidente do TJ-BA, no primeiro dia do projeto.

Nesta quinta, além dos serviços, está prevista a realização de uma audiência pública decorrente de uma ação civil pública movida pelo Município de Canudos, que busca a reparação pelos danos causados pela União durante a Guerra de Canudos (1896-1897), com impactos sociais sentidos até hoje, em um cenário de carência de serviços públicos. Em números, estima-se que os confrontos deixaram 25 mil mortos. A população atual de Canudos é de 16 mil, de acordo com o Censo de 2022.

“Canudos não será, nunca mais, a mesma Canudos e, sim, a Canudos do futuro porque eu acredito que, a partir de agora, nós estamos dando o ‘pontapé inicial’ para a reconstrução de Canudos”, afirmou o Prefeito Jilson Cardoso.

