Incêndio por vazamento de botijão deixa idosa com queimaduras no rosto na Bahia

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), em Conceição de Coité

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19:34

Casa da idosa ficou destruída
Casa da idosa ficou destruída Crédito: Reprodução/redes sociais

Uma idosa sofreu queimaduras no rosto após um incêndio na casa dela. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), em Conceição do Coité, no interior da Bahia.

Segundo a Brigada Águia Resgate, que atendeu à ocorrência, o incêndio teve início às 10h da manhã. A dona da casa, uma idosa de 70 anos, foi levada para uma unidade de saúde na região depois do acidente, mas não há mais informações sobre o estado de saúde dela.

O incêndio foi controlado pelos brigadistas voluntários com ajuda de populares. Apesar das chamas terem sido extintas rapidamente, diversos móveis e objetos foram destruídos. A suspeita inicial é de que as chamas tenham começado após um vazamento de botijão de gás.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

