Incêndio atinge casa em bairro nobre de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:22
Um incêndio atingiu uma residência no bairro do Canela, em Salvador, no final da tarde desta terça-feira (2). A casa fica na Rua Engenheiro Souza Lima, próximo ao supermercado Hiper Ideal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve feridos e as chamas foram contidas por moradores vizinhos da residência.
Moradores da região relataram que começaram a notar as chamas por volta das 18h30, quando diversas pessoas que estavam na casa e na rua começaram a gritar por socorro.
O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi debelado por populares e, quando chegaram ao local, os profissionais começaram a atuar no procedimento de rescaldo, para impedir a proliferação e existência de possíveis focos. Não houve registro de feridos no acidente. A causa do incêndio ainda é desconhecida.