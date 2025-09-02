Acesse sua conta
Incêndio atinge casa em bairro nobre de Salvador

Chamas foram contidas por moradores vizinhos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:22

Incêndio ocorreu na Rua Engenheiro Souza Lima, no Canela
Incêndio ocorreu na Rua Engenheiro Souza Lima, no Canela Crédito: Leitor CORREIO*

Um incêndio atingiu uma residência no bairro do Canela, em Salvador, no final da tarde desta terça-feira (2). A casa fica na Rua Engenheiro Souza Lima, próximo ao supermercado Hiper Ideal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve feridos e as chamas foram contidas por moradores vizinhos da residência. 

Moradores da região relataram que começaram a notar as chamas por volta das 18h30, quando diversas pessoas que estavam na casa e na rua começaram a gritar por socorro. 

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi debelado por populares e, quando chegaram ao local, os profissionais começaram a atuar no procedimento de rescaldo, para impedir a proliferação e existência de possíveis focos. Não houve registro de feridos no acidente. A causa do incêndio ainda é desconhecida. 

