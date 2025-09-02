Acesse sua conta
Marinha emite alerta para ondas de até 2,5 metros em Salvador

Sistema de alta pressão deve causar ressaca na faixa litorânea entre a capital baiana e Maceió, em Alagoas

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:24

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

A faixa litorânea entre as cidades de Salvador, na Bahia, e Maceió, em Alagoas, pode ter ressaca com ondas de até 2,5 metros nas tardes de quarta-feira (3) e quinta (4). Segundo a Marinha do Brasil, o fenômeno acontece por conta de um sistema de alta pressão sobre o oceano.

A Marinha alerta para que navegantes consultem os avisos de mau tempo publicados no site da força naval. Também é possível saber mais sobre o tempo consultando os aplicativos "Previsão Ambiental Marinha (PAM)" e "Boletim ao Mar".

Além das condições ruins no mar, Salvador e mais 28 cidades baianas estão sob alerta de acumulado de chuva nesta segunda-feira (1º). A previsão faz parte de um aviso amarelo - significa perigo potencial - do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e inclui municípios da Região Metropolitana de Salvador, Sul Baiano e Centro Sul Baiano.

A expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. A orientação é observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

