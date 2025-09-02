Acesse sua conta
Homem investigado por estupro é preso em Ilhéus

Facas e um carregador furtado foram encontrados com o suspeito

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 21:49

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia, por meio da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin/Ilhéus), cumpriu nesta terça-feira (2) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 41 anos, investigado por crime de estupro contra uma mulher de 34 anos. O crime ocorreu em julho deste ano.

O suspeito foi localizado no bairro Pontal, em Ilhéus, após ser reconhecido por um investigador em serviço, que acionou reforço para a abordagem.

Com ele, os policiais encontraram duas facas tipo peixeira e um carregador de iPhone, identificado como produto de furto a uma farmácia no bairro Nossa Senhora da Vitória, registrado no último domingo (31).

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ilhéus, onde passou pelos procedimentos legais, incluindo exame de corpo de delito, e permanece à disposição do Poder Judiciário.

A ação teve apoio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Ilhéus) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático (Gatti/Costa do Cacau).

