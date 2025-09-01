Chuva em Salvador: Inmet faz alerta para capital e parte do litoral baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:58
Salvador e mais 28 cidades baianas estão sob alerta de acumulado de chuva nesta segunda-feira (1º).
A previsão faz parte de um aviso amarelo - significa perigo potencial - do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e inclui municípios da Região Metropolitana de Salvador, Sul Baiano e Centro Sul Baiano (veja lista completa abaixo).
A expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. A orientação é observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Aratuípe
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Candeias
Dias d'Ávila
Igrapiúna
Itaparica
Ituberá
Jaguaripe
Laje
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Maragogipe
Mata de São João
Muniz Ferreira
Nazaré
Nilo Peçanha
Salinas da Margarida
Salvador
Santo Amaro
São Felipe
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passé
Saubara
Simões Filho
Taperoá
Valença
Vera Cruz