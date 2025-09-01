PREVISÃO DO TEMPO

Chuva em Salvador: Inmet faz alerta para capital e parte do litoral baiano

Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:58

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador e mais 28 cidades baianas estão sob alerta de acumulado de chuva nesta segunda-feira (1º).

A previsão faz parte de um aviso amarelo - significa perigo potencial - do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e inclui municípios da Região Metropolitana de Salvador, Sul Baiano e Centro Sul Baiano (veja lista completa abaixo).

A expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. A orientação é observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja lista:

Aratuípe

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Candeias

Dias d'Ávila

Igrapiúna

Itaparica

Ituberá

Jaguaripe

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Mata de São João

Muniz Ferreira

Nazaré

Nilo Peçanha

Salinas da Margarida

Salvador

Santo Amaro

São Felipe

São Francisco do Conde

São Sebastião do Passé

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Valença