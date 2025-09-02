Acesse sua conta
Salvador convoca beneficiários do Bolsa Família para acompanhamento obrigatório

Procedimento garante a permanência dos beneficiários no programa, além de fortalecer os cuidados com a saúde das famílias atendidas

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 22:35

Beneficiários reberão pagamento do Bolsa Família
Bolsa Família Crédito: MDAS/ Divulgação

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), convoca os beneficiários do programa Bolsa Família a comparecerem à unidade de saúde mais próxima de sua residência para a realização do acompanhamento das condicionalidades referentes à 2ª vigência de 2025 (de julho a dezembro). O procedimento é obrigatório e garante a permanência dos beneficiários no programa, além de fortalecer os cuidados com a saúde das famílias atendidas.

Nos atendimentos, são realizadas atualizações do calendário vacinal, avaliação nutricional das crianças, acompanhamento do pré-natal e cuidados voltados à saúde da mulher. A finalidade é assegurar que crianças, adolescentes, gestantes e mulheres recebam acompanhamento adequado pela rede pública de saúde, contribuindo para melhores condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade. O descumprimento dessas etapas pode resultar no bloqueio ou até na suspensão do benefício.

Na atual vigência, Salvador possui 470.338 pessoas aptas ao acompanhamento das condicionalidades de saúde. Até agora, apenas 64.976 beneficiários realizaram o procedimento, o que corresponde a 13,81% de cobertura.

O serviço está disponível nas 162 unidades de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Devem comparecer crianças de 0 a 7 anos, para atualização da caderneta de vacinação e avaliação nutricional; mulheres de 14 a 44 anos, para acompanhamento de saúde; e gestantes, para comprovação da realização do pré-natal.

No momento do atendimento, é necessário apresentar o Cartão do Bolsa Família (ou número do NIS), documento oficial com foto, CPF, a Caderneta da Criança (quando houver) e o Cartão da Gestante (no caso de gravidez).

A SMS reforça a importância de que os beneficiários realizem o acompanhamento dentro do prazo, assegurando não só a manutenção do benefício, como também o acesso contínuo aos serviços de saúde.

