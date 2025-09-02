Campanha que arrecada bonecas pretas é lançada na Biblioteca Central da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 22:27
O lançamento da campanha ‘Cadê Minha Boneca Preta?!’, em Salvador, aconteceu nesta terça-feira (2), na Biblioteca Central do Estado da Bahia. Nesta quarta (3), a Biblioteca Juracy Magalhães Jr. de Itaparica também recebe o evento. A iniciativa, que este ano traz em sua 3ª edição o tema “Minha Boneca, Minha História”, distribui bonecas pretas para crianças em situação de vulnerabilidade social e promove diálogos sobre representatividade, autoestima e combate ao racismo.
O projeto já distribuiu mais de mil bonecas pretas em suas duas primeiras edições e retorna este ano com a meta de ampliar ainda mais as doações, com arrecadação até 27 de novembro, quando as bonecas serão entregues às crianças em uma programação cultural marcada por atividades artísticas e de valorização da identidade negra.
A realização é da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), por meio da Fundação Pedro Calmon (FPC), executada pelas Bibliotecas Públicas do Estado.
Idealizada em agosto de 2023 pela Biblioteca Juracy Magalhães Jr., em Itaparica, a campanha agora integra o Sistema de Bibliotecas Públicas da Bahia, o que garante sua ampliação e fortalecimento como política pública.
Em Itaparica, nesta quarta (3), a programação começa às 10h com a peça teatral “Minha Boneca, Minha História”, tema da campanha em 2025, seguida do Manifesto Infantil com crianças da comunidade. Ao longo da manhã acontecem falas institucionais, apresentação musical do Coral Ilha das Crianças, inauguração da Árvore da Representatividade, além de contações de histórias com bonecas Abayomi e rodas de conversa sobre o direito das crianças negras de se reconhecerem no ato de brincar.