BAHIA

Campanha que arrecada bonecas pretas é lançada na Biblioteca Central da Bahia

O tema deste ano é “Minha Boneca, Minha História”

Tharsila Prates

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 22:27

Cada biblioteca pública tem um posto de arrecadação Crédito: Divulgação

O lançamento da campanha ‘Cadê Minha Boneca Preta?!’, em Salvador, aconteceu nesta terça-feira (2), na Biblioteca Central do Estado da Bahia. Nesta quarta (3), a Biblioteca Juracy Magalhães Jr. de Itaparica também recebe o evento. A iniciativa, que este ano traz em sua 3ª edição o tema “Minha Boneca, Minha História”, distribui bonecas pretas para crianças em situação de vulnerabilidade social e promove diálogos sobre representatividade, autoestima e combate ao racismo.

O projeto já distribuiu mais de mil bonecas pretas em suas duas primeiras edições e retorna este ano com a meta de ampliar ainda mais as doações, com arrecadação até 27 de novembro, quando as bonecas serão entregues às crianças em uma programação cultural marcada por atividades artísticas e de valorização da identidade negra.

A realização é da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), por meio da Fundação Pedro Calmon (FPC), executada pelas Bibliotecas Públicas do Estado.

Idealizada em agosto de 2023 pela Biblioteca Juracy Magalhães Jr., em Itaparica, a campanha agora integra o Sistema de Bibliotecas Públicas da Bahia, o que garante sua ampliação e fortalecimento como política pública.