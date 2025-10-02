Acesse sua conta
Dono de pousadas é preso por chefiar rede exploração sexual de adolescentes na Chapada Diamantina

De acordo com a polícia, os crimes eram cometidos dentro das hospedarias do suspeito

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:52

Polícia Civil
Polícia Civil monitorava suspeito, que tentou fugir após descobrir inquérito Crédito: Divulgação

Um homem de 59 anos foi preso, nesta quinta-feira (2), na cidade de Seabra, na Chapada Diamantina, por exploração sexual de adolescentes no município de Lençóis, também na Chapada.

O suspeito, que não foi identificado, é empresário no ramo de hotelaria e é apontado pela Polícia Civil (PC) como o chefe de uma rede de exploração sexual infantojuvenil na região.

A investigação já identificou seis possíveis vítimas, todas elas com idades entre 12 e 17 anos. Ainda segundo o órgão de segurança, as adolescentes eram aliciadas com a promessa de dinheiro, presentes e viagens.

“Foi constatado que o investigado oferecia vantagens materiais aos próprios adolescentes para que convencessem amigas a se relacionarem com ele. Dessa forma, as jovens recrutavam outras garotas. Agora seguimos a linha investigativa de que outros adultos também participavam da rede criminosa, o que será aprofundado nas diligências, inclusive com a perícia nos celulares do homem, onde já identificamos mais indícios”, revelou o delegado titular da Delegacia Territorial de Lençóis, Matheus Oliveira.

A apuração policial apontou que as vítimas eram levadas para pousadas que pertencem ao homem preso, onde ocorriam a maior parte dos abusos. O suspeito, ao descobrir o inquérito policial, deixou a cidade de Lençóis. Mas, ele já estava sendo monitorado pela PC, o que culminou na sua captura.

De acordo com a investigação, os crimes aconteciam há pelo menos dois anos. Todos os envolvidos vão responder por estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição de menores e induzimento à fuga.

Tags:

Crime Seabra Estupro Lençóis Chapada Diamantina

