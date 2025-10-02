SAÚDE

Salvador recebe curso de imersão em implantes hormonais; confira a programação

IH360° vai acontecer neste sábado (4) e domingo (5h)

Monique Lobo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:26

Implante hormonal Crédito: Shutterstock

Salvador recebe, neste sábado (4) e domingo (5), o IH360°, um curso de imersão em implantes hormonais voltado exclusivamente para ginecologistas. O evento, que acontecerá no Hotel Mercure Boulevard, no bairro do Caminho das Árvores, e no Heal Institute, no Itaigara, irá reunir especialistas de diferentes regiões do país .

No primeiro dia, a programação, que acontece no Hotel Mercure Boulevard, conta com palestras sobre aspectos regulatórios, prescrição inteligente, terapias no climatério e menopausa, além de mesa-redonda sobre condução de efeitos colaterais. Tem ainda um coquetel de lançamento de livros, com sessão de autógrafos da ginecologista Dra. Khatty Avéllan, que lança "Fazendo as pazes com a menopausa", e do médico e escritor Malcolm Montgomery, que lança "A Travessia".

Já no domingo, os médicos participam do módulo hands-on no Heal Institute, com práticas de inserção, manejo e retirada de implantes, incluindo técnicas guiadas por ultrassonografia.

“O IH360° foi desenhado para a realidade da ginecologia. Nosso objetivo é oferecer embasamento científico aliado à prática clínica, com foco em segurança e qualidade de vida das pacientes”, afirma Manuela Coutinho, CEO da MC Legacy Lab, instituição que realiza o evento.

Manuela Coutinho, CEO do MC Legacy Lab 1 de 2

Confira a programação completa:

Sábado (4)

08h00–08h30 — Credenciamento

08h30–10h00 — MC Legacy Lab: Quem somos e primeiros passos com implantes hormonais (Manuela Coutinho)

10h00–11h00 — Aspectos técnicos e regulatórios dos implantes hormonais (Prof. Dr. Wagno Alcântara)

11h00–12h30 — Prescrição inteligente de gestrinona (Dr. Caio Saraiva)

12h30–13h30 — Almoço

13h30–14h45 — Terapia hormonal no climatério e menopausa (Dra. Khatty Avellán)

15h00–16h00 — Prescrição inteligente de contraceptivos hormonais (Dra. Milena Brandão)

16h00–17h00 — Tratamento de patologias estrogênio-dependentes com implantes hormonais (Dra. Milena Brandão)

17h15–18h30 — Mesa: Como conduzir os principais efeitos colaterais? (Dra. Khatty Avellán, Dra. Milena Brandão e Dr. Alessandro Scapinelli)

18h30–19h15 — Jornada de vendas dos implantes hormonais (Manuela Coutinho)

19h30–20h15 — Participação especial

20h15–21h30 — Coquetel de lançamento dos livros “Fazendo as pazes com a menopausa” (Dra. Khatty Avellán) e “A Travessia” (Dr. Malcolm Montgomery)

Domingo (5)

08h00–10h00

Remoção de implantes de silástico — técnica clássica (Dra. Milena Brandão)

Remoção de implantes guiada por USG (ultrassonografia) (Dr. Alessandro Scapinelli)