STJ mantém multa de R$ 300 mil a farmacêutica por suspender implante hormonal Riselle

Em votação apertada nesta terça-feira, 12, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a sentença que obrigou a farmacêutica Organon a pagar uma indenização de R$ 300 mil por suspender a distribuição do implante hormonal Riselle. O placar foi de 3 votos a 2.



A Organon ainda pode recorrer. O Estadão entrou em contato com a farmacêutica e aguarda resposta.



A maioria da Terceira Turma entendeu que houve "descaso" com as consumidoras. Prevaleceu o voto da ministra Nancy Andrighi, relatora, acompanhada pelos ministros Humberto Martins e Moura Ribeiro.