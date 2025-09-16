Acesse sua conta
Oficina mecânica de caminhões é atingida por incêndio no oeste baiano

Origem do fogo ainda é desconhecida

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:14

Incêndio em Luís Eduardo Magalhães
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Uma oficina mecânica de caminhões localizada às margens da BR-020, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, sofreu um incêndio na tarde desta segunda-feira (15). As chamas se alastraram pelo imóvel por volta das 13h50. Ninguém ficou ferido. A origem do fogo ainda é desconhecida.

Equipes da 2ª Companhia, pertencente ao 17º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) com sede em Barreiras, foram acionados para combateram o incêndio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em uma área de vegetação nos fundos do estabelecimento e se alastrou até atingir parte da oficina, tomando completamente um dos cômodos.

Veja imagens do local após contenção das chamas

Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
1 de 9
Incêndio em Luís Eduardo Magalhães por Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Os profissionais conseguiram evitar que o incêndio se espalhasse para outros setores do prédio, o que colocaria em risco vários caminhões que estavam estacionados na oficina, além de tanques de combustível próximos ao local.

Após o combate direto ao fogo, as equipes realizaram o rescaldo para eliminar possíveis focos de reignição.

