Criança de 2 anos morre carbonizada em incêndio dentro de casa na Bahia

Um idoso e uma outra criança foram resgatados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:47

Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses
Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses Crédito: Divulgação

Uma criança de 2 anos morreu carbonizada em um incêndio dentro de casa no último sábado (13) no distrito de Chapada, em Riachão do Jacuípe, no nordeste baiano. Ela foi identificada como Maria Ísis de Oliveira Cunha.

Um idoso e uma criança do sexo masculino também estavam na residência, mas foram resgatados com vida.

Segundo a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, a suspeita é que as chamas tenham iniciado por causa de um problema na fiação elétrica. Moradores atuaram para combater as chamas e acionaram os brigadistas.

A Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Civil também prestaram socorro durante toda a ocorrência.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha foi solicitado para remoção e perícia.

