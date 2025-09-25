MEMÓRIA

Academia de Letras da Bahia lembra os 128 anos da Guerra de Canudos

Inscrições para o evento gratuito, que acontece no dia 7 de outubro, estão abertas; saiba como participar

Doris Miranda

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:45

Cena da Guerra de Canudos Crédito: divulgação

Estão abertas as inscrições para o Seminário Belo Monte/Canudos: Perspectivas, Imagens e Narrativas, realizado pela Academia de Letras da Bahia (ALB). Será no dia 7 de outubro (terça-feira), das 14h às 19h, em sua sede, na Avenida Joana Angélica, 198, Nazaré, Salvador.

Gratuito e aberto ao público, o evento lembra os 128 anos do fim da chamada Guerra de Canudos, que ficou marcada pelo assassinato de cerca de 25 mil sertanejos (entre homens, mulheres, crianças e idosos), liderados por Antônio Conselheiro, por parte do exército brasileiro.

O seminário reunirá estudiosos do tema, como Aleilton Fonseca (ALB), Nelson Cerqueira (ALB), Décio Torres Cruz (ALB), Luiz Paulo Neiva (UNEB), Manoel Neto (UNEB), Lícia Soares (UNEB), Ignacio Azpeitia (UNEB), Adeítalo Pinho (UEFS), Marcos José (CETI), Antonio Olavo (Portfolium), Lula Oliveira (DocDoma) e Pola Ribeiro (MAB). Haverá debate, exibição de filmes e lançamentos de livros.

As inscrições - GRATUITAS - podem ser realizadas pelo Sympla ou e-mail bmc@academiadeletrasdabahia.org.br .

"A resistência camponesa de Belo Monte/Canudos diante das invasões do exército da República Velha, em 1897, é um marco nas lutas do povo sertanejo por uma sociedade digna, justa e solidária, fato que deve ser sempre lembrado como exemplo para o presente e o futuro”, ressalta Aleilton Fonseca, presidente da Academia de Letras da Bahia (ABL), e coordenador do Seminário. Fonseca é autor de ‘O Pêndulo de Euclides’. O livro questiona a literatura já produzida sobre a Guerra de Canudos, que raramente apresenta a visão dos sertanejos sobre o ocorrido. A obra foi premiada com a Medalha Euclides da Cunha pela Academia Brasileira de Letras (ABL).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SEMINÁRIO BELO MONTE/ CANUDOS: PERSPECTIVAS, IMAGENS E NARRATIVAS

7 de outubro, terça-feira 14h às 19h

Local: Academia de Letras da Bahia - Avenida Joana Angélica, 198, Nazaré, Salvador-BA

Coordenação: Aleilton Fonseca

14h - ABERTURA

Leitura: O HOMEM DO FIM DO MUNDO - APOLOGIA AO HEROI SERTANEJO Nelson Cerqueira (ALB)

ARQUIVOS DA MEMÓRIA DE CANUDOS

Luiz Paulo Neiva (UNEB)

14h15 - BELO MONTE/CANUDOS NA PINTURA DE SILVIO JESSÉ - UMA VISÃO DE DENTRO DO SERTÃO

Aleilton Fonseca (UEFS/ALB)

14h30 às 16h - Mesa 1

BELO MONTE/ CANUDOS: TEMAS E NARRATIVAS NA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Manoel Neto (UNEB)

Lícia Soares (UNEB)

Ignacio Azpeitia (UNEB)

Mediação: Adeítalo Pinho (UEFS)

16h15 às 17h45 - Mesa 2

IMAGENS E VIVÊNCIAS DE BELO MONTE/CANUDOS EM ROTEIROS, FILMES, DOCUMENTÁRIOS

Exibição de curtas

NA TERRA DO SOL Ficção, 12 min., 2005

Direção: Lula Oliveira

Sinopse: Inspirado em ‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, o filme conta a saga dos últimos sobreviventes da guerra de Canudos.

UTOPIA Documentário, 30 min., 1992

Direção: Pola Ribeiro

Sinopse: Registro da Semana Cultural de Canudos, promovida pela UNEB e pela Prefeitura Municipal de Canudos, no ano da comemoração do Centenário da chegada de Antônio Conselheiro a Belo Monte.

Roda de conversa com os cineastas Antonio Olavo (Portfolium), Lula Oliveira (DocDoma) e Pola Ribeiro (MAB)

Mediação: Décio Torres Cruz (ALB)

18h - LANÇAMENTO DE LIVROS

- Na Terra do Sol - Um canto agônico no cinema baiano, de Marcos José (CETI Prof. Ana Mirena da Silva - Fátima/BA)

- Como se faz um deserto - Semiosferas do bioma caatinga, de Lícia Soares de Souza (UNEB)

- Canudos - Tomochic relatos de resistência e sublevação, de Ignazio Azpeitia (UNEB)