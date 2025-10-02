PROJETO

Movimento Bahia pela Educação busca alfabetizar 80% das crianças baianas até 2030

Iniciativa foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (2)

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de outubro de 2025

Encontro na FIEB oficializou o Movimento Bahia pela Educação Crédito: VALTER PONTES/FIEB

Apenas 36% das crianças baianas chegam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. Os dados são do Ministério da Educação, que mostra também que, em 65% dos municípios, menos de 40% dos estudantes atingem o nível adequado de leitura. Com o objetivo de reverter esse cenário, foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (2) o Movimento Bahia pela Educação, que reúne governo, setor produtivo, municípios e sociedade civil em torno do desafio de garantir que, até 2030, pelo menos 80% das crianças baianas estejam alfabetizadas na idade certa, ao final do 2º ano do ensino fundamental.

O lançamento aconteceu em cerimônia na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep. Com o lema “Unir forças por uma educação que transforma”, o movimento surge como um chamado coletivo para colocar a alfabetização no centro da agenda pública.

A iniciativa é articulada pela FIEB, por meio do Serviço Social da Indústria (SESI Bahia), em parceria com a União dos Municípios da Bahia (UPB), Governo do Estado, Secretaria de Educação, Ministério Público da Bahia, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-BA), Federação das Empresas de Transporte (Fetrabase) e Sebrae-BA.

O presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, destacou que a educação é um tema estratégico para o setor produtivo, de enorme importância para a sociedade baiana e consequências diretas para o setor empresarial.

“Elevar a Bahia nesse aspecto é um grande desafio, e por isso temos debatido tanto esse tema. Sabemos que desenvolvimento está diretamente ligado à educação: sem uma boa fundação, não teremos uma estrutura sólida. Essa é uma questão política, no sentido de que somos seres políticos, mas não se trata de algo partidário. Sem educação, não teremos uma indústria verdadeiramente qualificada”, disse.

Durante o evento, foi apresentado também o Prêmio Município Alfabetizador, que passará a ser realizado anualmente, com o objetivo de reconhecer os municípios que alcançarem os melhores índices de alfabetização ao final do 2º ano do ensino fundamental.

A primeira cerimônia acontecerá em 15 de dezembro de 2025, no auditório do Ministério Público da Bahia. Os vencedores na categoria Ouro receberão os Kits Maker da Alfabetização, que incluem materiais pedagógicos inovadores, como jogos, livros, blocos de montar, recursos de robótica desplugada e equipamentos para atividades de leitura e ciência. Já as categorias Prata e Bronze terão reconhecimento público pelo avanço nos resultados.

Além do prêmio, o movimento prevê a realização de ciclos de formação de gestores e professores, voltados especialmente para os 30 municípios com resultados mais desafiadores.