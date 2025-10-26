Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo

Valdemirian Alves de Carvalho Marques morreu no sábado (25), em Sergipe

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 17:53

Apresentação era realizada em Cumpe, no estado de Sergipe
Apresentação era realizada em Cumpe, no estado de Sergipe Crédito: Reprodução

A trapezista baiana Valdemirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, morreu após cair durante uma apresentação de circo realizada em Cumbe, cidade do estado de Sergipe, no sábado (25). Natural de Acajutiba, no nordeste baiano, a artista era conhecida como Mirinha Carvalho. 

Informações iniciais são de que a artista circense caiu de uma altura de aproximadamente dez metros. Em nota, o Circo de Touros São Geraldo, onde ela trabalhava, lamentou a morte. "Agradecemos por cada instante de arte, alegria e emoção que ela compartilhou conosco. Seu brilho permanecerá eterno no coração do circo e de quem a conheceu", escreveu. 

Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo

Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo por Reprodução
Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo por Reprodução
Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo por Reprodução
Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo por Reprodução
Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo por Reprodução
Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo por Reprodução
Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo por Reprodução
1 de 7
Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo por Reprodução

Valdemirian era uma das principais atrações do circo, que realiza apresentações com touros em cidades do Nordeste. A trapezista aparece em peças publicitárias de divulgação de eventos do circo. Neles, é divulgado que os ingressos são vendidos a partir de R$ 10. Neste domingo (26), o circo informou que as atividades estão suspensas temporariamente.

A prefeitura de Acajutiba, cidade baiana de cerca de 13 mil habitantes, publicou uma nota lamentando a morte da jovem. "O acidente, que transformou um momento de alegria em profunda tristeza, comoveu todo o município. Mirinha encantava o público com seu talento, carisma e dedicação à arte circense — uma paixão que marcou sua trajetória e deixou um legado de coragem e sensibilidade", disse. 

Leia mais

Imagem - Quem é Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da Capim com Mel, que morreu aos 42 anos

Quem é Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da Capim com Mel, que morreu aos 42 anos

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Dr. Geraldo Vasconcelos de Seixas Pereira, localizado na cidade baiana e onde o filho de Valdemirian estuda, também se manifestou após a morte da jovem.

"Neste momento de profunda dor e pesar, o Centro Municipal de Educação Infantil CMEI, manifesta aos familiares e amigos às mais sinceras condolências a partida precoce de Valdemirian Alves de Carvalho Marques, mãe do nosso aluno J.M.D, nossos sentimentos à família enlutada pela perda", afirmou. 

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe para mais informações sobre o acidente, mas não obteve retorno até esta publicação. 

Mais recentes

Imagem - Universidade promove aulão gratuito de preparação para o Enem em Salvador

Universidade promove aulão gratuito de preparação para o Enem em Salvador
Imagem - Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional

Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada