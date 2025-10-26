LUTO

Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo

Valdemirian Alves de Carvalho Marques morreu no sábado (25), em Sergipe

Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 17:53

Apresentação era realizada em Cumpe, no estado de Sergipe Crédito: Reprodução

A trapezista baiana Valdemirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, morreu após cair durante uma apresentação de circo realizada em Cumbe, cidade do estado de Sergipe, no sábado (25). Natural de Acajutiba, no nordeste baiano, a artista era conhecida como Mirinha Carvalho.

Informações iniciais são de que a artista circense caiu de uma altura de aproximadamente dez metros. Em nota, o Circo de Touros São Geraldo, onde ela trabalhava, lamentou a morte. "Agradecemos por cada instante de arte, alegria e emoção que ela compartilhou conosco. Seu brilho permanecerá eterno no coração do circo e de quem a conheceu", escreveu.

Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo 1 de 7

Valdemirian era uma das principais atrações do circo, que realiza apresentações com touros em cidades do Nordeste. A trapezista aparece em peças publicitárias de divulgação de eventos do circo. Neles, é divulgado que os ingressos são vendidos a partir de R$ 10. Neste domingo (26), o circo informou que as atividades estão suspensas temporariamente.

A prefeitura de Acajutiba, cidade baiana de cerca de 13 mil habitantes, publicou uma nota lamentando a morte da jovem. "O acidente, que transformou um momento de alegria em profunda tristeza, comoveu todo o município. Mirinha encantava o público com seu talento, carisma e dedicação à arte circense — uma paixão que marcou sua trajetória e deixou um legado de coragem e sensibilidade", disse.

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Dr. Geraldo Vasconcelos de Seixas Pereira, localizado na cidade baiana e onde o filho de Valdemirian estuda, também se manifestou após a morte da jovem.

"Neste momento de profunda dor e pesar, o Centro Municipal de Educação Infantil CMEI, manifesta aos familiares e amigos às mais sinceras condolências a partida precoce de Valdemirian Alves de Carvalho Marques, mãe do nosso aluno J.M.D, nossos sentimentos à família enlutada pela perda", afirmou.