Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

Jogador não teria reagido bem a notícia da gravidez

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:36

Memphis Depay
Memphis Depay

O atacante do Corinthians Memphis Depay está envolvido em uma polêmica relacionada a uma influenciadora digital. Lary Simões afirma que estaria vivendo um relacionamento com o jogador desde fevereiro deste ano de 2025, após os dois terem se conhecido em uma festa de aniversário dele.

