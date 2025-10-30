CONFIRA

Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

Jogador não teria reagido bem a notícia da gravidez

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:36

Memphis Depay Crédito: Reprodução | Instagram

O atacante do Corinthians Memphis Depay está envolvido em uma polêmica relacionada a uma influenciadora digital. Lary Simões afirma que estaria vivendo um relacionamento com o jogador desde fevereiro deste ano de 2025, após os dois terem se conhecido em uma festa de aniversário dele.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do CORREIO, Lary teria descoberto uma gravidez há cerca de um mês, e comunicado a Memphis Deplay, de acordo com pessoas próximas a influenciadora, o craque não reagiu bem e se afastou completamente dela desde então.

Segundo a coluna, o jogador não teria se mostrado disposto a conversar sobre a gestação nem sobre uma possível paternidade, além de não responder as mensagens desde então.