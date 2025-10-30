Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:36
O atacante do Corinthians Memphis Depay está envolvido em uma polêmica relacionada a uma influenciadora digital. Lary Simões afirma que estaria vivendo um relacionamento com o jogador desde fevereiro deste ano de 2025, após os dois terem se conhecido em uma festa de aniversário dele.
Memphis Depay
Segundo a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do CORREIO, Lary teria descoberto uma gravidez há cerca de um mês, e comunicado a Memphis Deplay, de acordo com pessoas próximas a influenciadora, o craque não reagiu bem e se afastou completamente dela desde então.
Segundo a coluna, o jogador não teria se mostrado disposto a conversar sobre a gestação nem sobre uma possível paternidade, além de não responder as mensagens desde então.
A influenciadora chegou a confirmar as informações. “É verdade, ele está ignorando o fato. Até agora nem um advogado para tratar as questões ou dúvidas que ele possa ter, nada”, disse ela.